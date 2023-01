Gobernador de Durango da positivo a Covid-19

El gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, anunció a través de su cuenta de Facebook que contrajo Covid-19, “pues por fin me alcanzó el Covid-19; ya saben que yo soy de andar afuera, trabajando, pero me toca estar unos días en casa”, dijo a través de un video en el que dijo sentirse bien.

Explicó que desde hace varios días había tenido un pequeño malestar gripal, por lo que acudió a realizarse dos pruebas en las cuales había tenido un resultado negativo, por lo que se pensó que se trataba solo de una gripa mal cuidada.

“El sábado, en el transcurso del día me empecé a sentir un poco distinto a lo normal, me volví a hacer la prueba y me dieron el resultado pues que salí positivo”, señaló. Por lo cual se encuentra en tratamiento médico específico para Covid-19.

Reiteró que se encuentra estable, sin embargo era importante que todos los duranguenses estuvieran enterados pues a partir de este lunes se encontrará en casa, “creo que voy a batallar un poco aquí porque eso de estar en casa y encerrado no es lo mío, me gustaría andar ahí afuera, pero voy a estar pendiente de todo”, comentó.

Informó que durante la tarde noche tienen reunión de Gabinete, a la que asistirá a través de un enlace virtual, lo mismo en aquellos eventos en los que ya se tenía programada su asistencia, para tener un acercamiento con su equipo de trabajo y con la gente.

Aseguró que esta es la primera vez que le toca enfermarse de Covid-19 y está consciente de que en algún momento iba a llegar, “gracias a todos por las buenas vibras y a toda la gente del Gabinete, del equipo, pedirles que estén pendientes, vamos a seguir adelante con todos los planes que no se detenga nada”, compartió desde su casa.

Municipios Vacunación con Abdala en Durango avanza a cuentagotas

Recordar que no es el primer funcionario que ha resultado contagiado, durante el sexenio pasado el exgobernador, José Rosas Aispuro Torres, dio positivo en al menos dos ocasiones, lo mismo que varios funcionarios de su equipo de trabajo como el entonces secretario general de Gobierno, Jorge Mojica.