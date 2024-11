Gobernador de Durango respalda a la presidenta de México ante amenazas de Trump

“Estados Unidos debe dejar de vernos como empleados y vernos como socios comerciales”, comentó el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, ante la postura que mostró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante las declaraciones hechas por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición del 25 por ciento de los aranceles a mercancías que ingresan de México y Canadá.

Destacó que México tiene las condiciones para abrirse al mundo global para exportar sus mercancías, y Estados Unidos lo sabe, sobre todo cuando se trata de su principal socio comercial. Mientras que en el caso de Canadá, señaló que fue México quien pidió que los incluyeran en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Migración y consumo de fentanilo no se atenderán con amenazas ni aranceles. México avanza con resultados en acciones integrales; la cooperación y el entendimiento son necesarios. El diálogo es el camino. pic.twitter.com/mwXkhUCwbL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 26, 2024

“Nosotros no somos la puerta de atrás de nadie, nosotros como mexicanos lo único que queremos es generar un desarrollo para nuestros pueblos, para nuestra gente como lo que yo estoy haciendo”, comentó el mandatario estatal, al reconocer que con las negociaciones que ha tenido con empresas chinas, no es posible decirles que no a una posible instalación ya que eso significa generación de empleos, mientras que Estados Unidos no ha querido invertir en México.





Aseguró que el problema más que de los mexicanos, es de los norteamericanos, quienes de haber querido traer inversiones en su momento no habría falta de empleo en los estados de México, habría mano de obra calificada incluso más barata que en su país y con el freno a la migración con los problemas que hoy tienen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

“No queremos pelearnos con ellos, porque nadie se quiere pelear con los vecinos, pero tampoco se trata de amenazarnos”, dijo Villegas Villarreal, al señalar que la guerra de aranceles entre ambos países a nadie le conviene.

Respaldó la postura de la Presidenta de México, al responder a las amenazas de Donald Trump, pues a través de una carta le advirtió que a un arancel “vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes”, señala el escrito.

Sin embargo confía en que con esta misma actitud se acuda a las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, pues entre más débiles vean a los mexicanos, “más se nos suben al cuello”, dijo.