Gobernador pide a partidos sacar las manos de la elección de la UJED

“Yo creo que hay mano negra”, señaló el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, al referirse al proceso para elegir al nuevo rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), por lo que pidió a los partidos políticos sacar las manos de la elección y la dejen transitar en el camino de la autonomía.

Te puede interesar: Comisión Electoral Universitaria desmiente favoritismos hacia un candidato

Y es que aseguró que lo más fácil es echar culpas, “a poco no sabían que no habían completado las firmas desde un inicio”, dijo al reiterar que para los inconformes les es más sencillo decir que el gobernador es quién está detrás del proceso, “yo no me voy a meter, va a haber una elección, van a sacar votos y ahí se va a ver quién va a ganar”, dijo.

🧐 Pide el gobernador @EVillegasV a partidos políticos sacar las manos del proceso de elección de rector de la @UJED_Oficial 👇



📹 Erika Uribe / El Sol de Durango pic.twitter.com/JzFWNGhQBo — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) November 12, 2024

Reiteró que es respetuoso del tema, pues aunque mucho se ha dicho de él, la realidad es que él no vota en la Universidad, tampoco es maestro, y pese a ello dijo haber hecho más por la Máxima Casa de Estudios en el estado que muchos de quienes ahorita se encuentran protestando por la autonomía de la misma.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Aprovechó para recordar cómo fue necesario cambiar la Ley Orgánica de la UJED, luego de los hechos ocurridos en año 2010, cuando quitaron a un rector, “hoy hay un proceso electoral, hoy el rector termina su mandato, nadie está quitando a nadie, y lo único que yo pido es autonomía para la Universidad pero de verdad”.

Señaló que son los propios universitarios quienes llevan su proceso y establecen las reglas, por ello se emite una convocatoria que debe ser respetada por quienes se quieren inscribir, y es la Comisión Electoral la que establece sus determinaciones.

“Yo qué tengo que ver en las determinaciones que hizo el órgano electoral de la Universidad, absolutamente nada”, dijo. Incluso se ha retirado de cualquier trato con lo que esté relacionado con la UJED, a fin de provocar una mala interpretación, “ningún maestro o alumno podrá decir que el gobernador le habló”.

Local Rafael Mier y simpatizantes bloquean calles del Centro Histórico de Durango





Recordó que mientras estuvo al frente de la Federación Estudiantil Universitaria de Durango (FEUD), terminó con los actos de porrismo que se realizaban al interior de la UJED, con el robo de refresco y cerveza que se daba a los comercios; de ahí que sea quién sea el rector, trabajará en los próximos seis años de la mano, tal como lo hace con el actual.

Asimismo se refirió al faltante de firmas por parte de Rafael Mier Cisneros, que de acuerdo con la Comisión Electoral Universitaria, se encontraban duplicadas o incluso había personas que no tenían derecho a votar, “¿a poco no sabía?”, dijo.