Gobierno de Durango crea su propio modelo de salud

En 15 días aproximadamente se dará a conocer el nuevo modelo de salud que el Gobierno del Estado tiene preparado para hacerle frente a la atención medica de los duranguenses tras la decisión de no sumarse al IMSS Bienestar, así lo dio a conocer el gobernador, quien señaló que esto cambiará.

Explicó que se trata de un programa que contenga las características de un estado como Durango, con cinco mil comunidades con menos de cien habitantes, por lo que “llevar salud a todas estas comunidades es complejo, pero creo que lo vamos a poder lograr con un nuevo modelo de salud que estamos haciendo entre los profesionales que se dedican a esto”.

En entrevista, señaló que Hospitales como el de Salud Mental y Materno Infantil se realizan remodelaciones, en este último se llevan a cabo trabajos en uno de los pisos para que quede totalmente nuevo; además de hacer un cambio de los elevadores pues serán cambiados al cien por ciento.

Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Estoy presionando mucho a la empresa para que lo pueda hacer lo más pronto posible y quitarnos el problema, tanto en el materno, como en el Hospital 450. Van a ser nuevos, no van a ser reparados, y con una marca que es Otis, que tiene las especificaciones adecuadas”, dijo.

Ya se platica con los trabajadores de la Secretaría de Salud, ya que se hará la contratación de un equipo extra para que no se haga trabajo de más quienes actualmente ya realizan actividades ahí y no exista una sobrecarga de trabajo, “subiendo y bajando pacientes, comida y no sientan una carga extra los trabajadores del Materno”, señaló.

Informó que una de las áreas en las que no se ha nombrado a un titular, es en Salud Mental, esto debido a la reestructuración en la que se está trabajando, “hay una reforma nacional que nos va a obligar a centralizar varias áreas de la salud mental a una sola, estamos nada más en los ajustes para poder poner titular en esa área”.