Gobierno de Durango se ha mantenido al margen del proceso electoral: Aispuro

Gobierno del estado ha sido totalmente respetuoso y se ha mantenido al margen del proceso electoral, ojalá que en otras partes del país estuviera sucediendo lo mismo y es total mentira que yo esté relacionado con la entrega de suplemento alimenticio en el municipio de Vicente Guerrero como lo denunció públicamente MORENA, aseveró al respecto José Rosas Aispuro Torres.

Al ser cuestionado sobre estos señalamientos que hiciera en rueda de prensa el equipo del mencionado partido, el gobernador reaccionó no solamente extrañado, sino molesto argumentando que él no caerá en algún tipo de provocaciones. " que quede claro que yo no estoy en campaña ni soy candidato", aseveró.

Tras reiterar que las acusaciones hechas por Hugo Rosales Badillo son totalmente falsas, manifestó que este gobierno ha permanecido al margen del proceso electoral y que le hubiera gustado que así fuera en el pasado, incluso que sucediera en otros estados.

"Yo no voy a caer en ese juego y puedo ver a la gente de frente, reto a cualquiera que verifique que el gobierno del estado no tiene absolutamente nada que ver en esto, porque no intervendré en asuntos que les competen a los candidatos, ellos saben sus estrategias y las respeto, pero mentirle a la gente creo que es el peor error", aseveró.

Reiteró que ésta acusación es mentira; el gobierno no tiene nada que ver con la entrega de apoyos a productores ganaderos en Vicente Guerrero, él es respetuoso de las actividades que hacen agrupaciones civiles como Unión Ganadera y la administración estatal no tiene ninguna relación al respecto.

Además aclaró que su gobierno si tiene contemplado poner en marcha el programa de apoyo alimenticio, sin embargo no se ha iniciado para que no haya malas interpretaciones, aún cuando ya muchos productores ganaderos tienen necesidad de contar con ese alimento para sus animales y no se ha entregado para no ser un factor de inestabilidad en el proceso electoral.

"Así de claras son las cosas, yo siempre hablo de frente con la verdad por delante y como le dije una vez al presidente, no tengo nada que esconder, no le debo nada a nadie y no me he robado un solo centavo", puntualizó el gobernador.