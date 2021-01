Gobierno de federal lucra con vacuna contra Covid-19: PRI

Morena y su gobierno lucran con la vacuna contra el Covid-19, al hacer promoción política con fines electorales, condenó en rueda de prensa el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, al reiterar que como en otros temas, nuevamente juegan en este caso con la salud de los mexicanos.

En su primera convocatoria a medios de comunicación en este año, el líder priista en la entidad dijo que resulta evidente que el Gobierno federal no tiene un plan definido para la vacunación y tampoco cuenta con vacunas suficientes, ya que estas llegan a cuentagotas mientras México se ha colocado a nivel mundial, entre los 20 países más afectados por la pandemia.

El dirigente del tricolor insistió en que Morena está usando la llegada de la vacuna para hacer promoción política como se puede ver en sus spots y sus espectaculares. “Efectivamente no están haciendo algo ilegal al promover la vacuna; pero sí están haciendo algo inmoral, lucrando políticamente que algo que no debería y no debe tener colores, ni signos partidistas”, señaló.

Agregó que el gobierno debería avanzar en una vacunación acelerada que urge, debido a que diciembre se convirtió en el mes más letal de la pandemia en México y enero ha dado signos de que será peor, al rebasar un día tras otro los récords de contagios y muertes. Tan solo el 0.05 por ciento de la población nacional ha sido vacunada al día de hoy, es decir, solamente poco más de 74 mil mexicanos.

Benítez Ojeda aclaró que el acto de "donar" el 50 por ciento de sus prerrogativas para apoyar en la compra de vacunas como lo dice Morena en sus spots promocionales, es una falacia, un engaño, porque los partidos políticos no pueden destinar el recurso que tienen etiquetado para fines específicos establecidos por ley.

Además, Morena y su gobierno deberían de decir que su ineficaz "plan de vacunación no contempla la necesaria segunda dosis para que la vacuna que se está usando sea verdaderamente efectiva”, añadió tras considerar que la llegada de la vacuna a cuentagotas, es producto de la pésima negociación del gobierno de Morena, es una gran desventaja en este momento en que una cepa mucho más contagiosa se propaga por el mundo y ya llegó a México.

“Los resultados de un error tras otro en este tema son miles de vidas perdidas por la cerrazón de no escuchar a la ciencia e incluso burlarse de ella, de no dar mensajes claros y negar la evidencia científica. Pasará lo mismo con las vacunas y la vacunación de seguir empeñados en hacer las cosas sin orden y sin sustento científico”, señaló el priista.

Finalmente pidió a los duranguenses estar vigilantes ante el anuncio de la próxima llegada de ocho mil vacunas a la entidad, “debemos ser vigilantes para que se apliquen a las y los médicos, a las enfermeras, al personal sanitario que está dando la batalla todos los días y no a funcionarios como lo hicieron en los hospitales de la Ciudad de México”, así como solicitar se garantice contar con la segunda dosis que haga efectiva la inmunidad máxima de las vacunas, ya que de otra forma no habrá servido de mucho su aplicación.