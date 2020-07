Gobierno de Morena pone cortina de humo

Es probable que el Gobierno Federal esté generando una estrategia de cortina de humo con el caso Lozoya para que los mexicanos no dimensionen bien la pandemia de Covid-19 que ha cobrado más de 43 mil vidas, pues ante la pandemia se exhibe frivolidad y omisión, informó Enrique Benítez Ojeda, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Durango.

Mientras el país superó los 390 mil 500 casos y las 43 mil defunciones, y que se haya tenido un pico de ocho mil 438 casos en un solo día, o que también en un lapso de 24 horas hayan fallecido 915 mexicanos, el Gobierno Federal hace gala de frivolidad, externó el Presidente del PRI en conferencia de prensa.

Dijo que en el caso Emilio Lozoya claramente la Ley ha sido violada o ignorada, pues no hay discreción en el supuesto juicio, y el Presidente de la República públicamente para aderezar su show, pide que se exhiban datos de cuánto y a quién, refiriéndose a las supuestos sobornos que se han denunciado de este personaje, de quien por cierto no se ha informado hasta hoy y de manera oficial sobre su estado de salud, no hay un reporte médico que diga qué tiene o cómo está, y no se sabe tampoco dónde se encuentra.

Benítez Ojeda resaltó qué hay algunas declaraciones de médicos del nosocomio donde supuestamente está internado Lozoya por supuesta anemia en las últimas dos semanas, aunque antes de su extradición se debió haber revisado por las autoridades que lo entregaron y no se dio cuenta de que tuviera esta condición médica sino hasta que llegó a Ciudad de México.

Todo lo anterior deja dudas sobre si acaso las autoridades están interrogando a Lozoya de manera indebida y sin condiciones dignas para que su declaración tenga validez, pues pudieran estar platicando en lo privado y en lo oscurito, ya no se sabe si se trata de un testigo protegido por el Gobierno Federal, puntualizó.