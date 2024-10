Gobierno municipal apoyará en operativo de retiro de polarizado de vehículos

Ante el operativo en el que el Gobierno del Estado tendrá participación para detener a todos aquellos motociclistas que no porten placas de identificación, ni casco, además de regresar el retiro de vehículos con polarizados y placas antiguas; el alcalde de Durango, Toño Ochoa Rodríguez, informó que se trata una regulación que debe ser acatada porque se debe dar cumplimiento a la ley.

De ahí que en el Gobierno municipal de Durango, no será la excepción, pues es un tema de seguridad exclusivamente y por ello se deberá proceder conforme a las disposiciones que nos rigen. En este sentido puntualizó que no existe ningún afán recaudatorio y está motivado en la preservación única y exclusivamente de la seguridad.

No existe ningún afán recaudatorio y está motivado en la preservación única y exclusivamente de la seguridad / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Ochoa Rodríguez, garantizó que habrá piso parejo para todos los ciudadanos, incluidas las unidades de aquellas instituciones que se encuentren con vidrios polarizados, “tiene que haberlo, inclusive mi camioneta está polarizada, pues tengo que despolarizarla”, dijo.





En relación a este tema en específico, aseguró que no será una invasión al automovilista, sin embargo se trata de un ordenamiento que todos deben acatar por una situación de seguridad, aunque hizo un llamado a la sociedad a no alarmarse.

Los polarizados sí están permitidos pero con un grado de nitidez que permita ver hacia adentro del auto / Foto: cortesía / SSP

Cabe señalar que a los operativos que desde hace ya unos meses realiza la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), para detectar conductores de motocicletas sin identificación y sin casco, el gobernador Esteban Villegas Villarreal, giró la instrucción a su gabinete de seguridad para que el Mando Único participe dentro de estas revisiones para detectar aquellas que se vean “extrañas”.

Imagen ilustrativa / La orden es parar a toda aquella motocicleta que no traiga placas, casco o “se vean extrañas”, lo mismo sucederá con vehículos polarizados que no sea posible ver hacia adentro / Foto: archivo / Kevin Chicuate / OEM

A esto se sumará el del retiro de automóviles que porten un nivel alto de polarizado que no permita la visión hacia el interior del vehículo; también se incluyen todos aquellos vehículos que porten placas de las pasadas administraciones, ya que a dos años desde que se realizó el replaqueo no es justificación el no haber realizado ese trámite.

“Entrando el año vamos a tener que hacer un estrategia de replaqueamiento fuerte porque si no los vamos a empezar a detener, porque no sabemos si están clonadas o no muchas de las placas, es por un tema de seguridad”, dijo.