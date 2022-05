Gobiernos del cambio verdadero sacarán del abandono a municipios: Marina Vitela

Se volcaron las familias de los municipios Coneto de Comonfort, San Juan de Guadalupe y Simón Bolivar a favor de Marina Vitela, candidata a la gubernatura por la coalición “Juntos Hacemos Historia” y las candidatas a las presidencias municipales, quienes conjuntarán los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para sacar a sus comunidades rurales del abandono y tengan herramientas para salir adelante.

“Se terminará el abandono total en el que están sumidos estos municipios, porque Morena tiene un gran proyecto, el proyecto de transformación para llegar a cada una de las comunidades”, destacó Vitela Rodríguez quien destacó que ella y sus correligionarias, Socorro Parra de Coneto de Comonfort, Luz María Castañeda de San Juan de Guadalupe y Miriam Tovar de Simón Bolivar, son mujeres de lucha, formadas en la adversidad, por lo que saben lo que están pasando las familias más vulnerables.

Te puede interesar: Proyecto de Marina Vitela detonará economía turística y gastronómica: Canirac

Impulsar a la mujer es impulsar a toda su familia, por lo que les brindará el apoyo que necesitan para alcanzar sus metas a través del "BanMujer", que les brindará créditos para su propio negocio sin intereses, premiando la puntualidad de sus pagos, así como para grupos solidarios; les abrirá la oportunidad de retomar y concluir su educación básica hasta preparatoria con las becas del programa “Nueva Oportunidad”; impulsará guarderías para los hijos de las madres trabajadoras, para que puedan hacer sus actividades sin preocuparse por sus hijos.

Para los jóvenes, brindará las oportunidades de una formación integral, con la implementación de tres nuevas oportunidades con carreras competitivas, centros regionales de idiomas para que aprendan inglés y francés que les abran más puertas laborales, así como un programa de apoyo a los emprendedores para fomentar el autoempleo.

La gente ya lo sabe, se siente en nuestras ciudades y nuestros campos: es cuestión de tiempo para que el #CambioVerdadero llegue a transformar #Durango.



Nada ni nadie nos va a arrebatar el futuro que los duranguenses merecemos. ¡JUNTOS HACEMOS HISTORIA! #MarinaGobernadora pic.twitter.com/CXBhupV05g — Marina Vitela (@MarinaVitela_) May 6, 2022

Aseguró la abanderada de Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5 que fortalecer a los municipios es brindarle bienestar a las familias, por lo que será una aliada de las futuras alcaldesas y alcaldes para generar proyectos que logren recursos federales y no retendrá las participaciones una vez que lleguen a las arcas estatales, porque para lograr todo lo que quieren para el estado, primero hay que terminar con la corrupción.

“Es terrible que los municipios sufran este abondo, pero esto se terminará con el gobierno del cambio verdadero, porque todos necesitan y merecen la oportunidad de salir adelante, pero no sólo eso, sino de hacerlo en su tierra, que no tengan que irse de Durango para alcanzar sus metas”, refrendaron las candidatas de la Cuarta Transformación junto a Marina, quien aseguró a las familias de estos municipios que no les va a fallar.