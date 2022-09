Gómez Palacio será una ciudad que brille: Lety Herrera

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Ante más de 16 mil gomezpalatinos, Leticia Herrera Ale tomó protesta como Presidenta Municipal para el período 2022-2025 y dijo “Refrendo mi compromiso con la ciudadanía de Gómez Palacio y a partir de hoy será una ciudad que brille”.

Al tomar protesta, Leticia Herrera en la velaria de la expo feria dijo, “Ante ustedes, protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de Presidente Municipal para el periodo 2022-2025, que los ciudadanos del Municipio de Gómez Palacio me han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del municipio y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande".

Inmediatamente la alcaldesa Leticia Herrera les tomó la protesta de Ley al nuevo cabildo. En la sesión solemne de toma de protesta a las nuevas autoridades estuvieron presentes los tres poderes de gobierno, representados por el Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres y su esposa la presidenta del DIF Estatal Elvira Barrantes, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ramón Gerardo Guzmán Benavente, el presidente del a Junta de Coordinación Política, Ricardo López Pescador y el Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia y de la primera ponencia sala, José de la Luz López Pescador.

Como invitado especial el gobernador electo Esteban Villegas Villarreal y su esposa Marisol Rosso y el gobernador del estado de Coahuila, Miguel Riquelme Solis y un representante del 72 batallón de infantería de la décima zona militar, al dirigente nacional del PAN Marko Cortez.

Al dar su mensaje, la alcaldesa Leticia Herrera reconoció el apoyo que brindó el gobernador José Rosas Aispuro Torres en su trienio del 2016-2019 para atender las necesidades más apremiantes y cumplir con la palabra empeñada, por otro lado comentó, “a mi amigo Esteban Villegas gobernador electo, quiero decirle que los gomezpalatinos ya lo están esperando y sé que con su apoyo y compromiso le dará a Gómez Palacio lo que por derecho le corresponde”.

"Nuestra Misión es hacerlas en la ciudad más segura por medio de la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social, ser una ciudad más competitiva por medio del impulso al desarrollo económico y una ciudad con mejor calidad de vida, devolveremos todas las instancias que ofrecían un bien común de salud y de alimentación como los comedores comunitarios y abriremos las guarderías", dijo.

“Juntos vamos a recuperar todo lo que nos quitaron por malas decisiones”, aseguró enfática y agregó, “Recibimos un gobierno quebrado, una ciudad abandonada y una sociedad vulnerada, pero eso a partir de hoy queda atrás”.

"Necesitamos de ti empresario, campesino, ama de casa, ganadero, maestro, estudiante, ciudadano, porque así avanzando juntos podemos cambiarlos el rumbo de nuestro municipio y nuestro Estado, “a partir de hoy, Gómez Palacio es y será una ciudad que brilla!" concluyó Lety Herrera ante la algarabía y aplausos de los asistentes.

Leticia Herrera fue constantemente ovacionada, también cuando fue presentado el gobernador José Rosas Aispuro y al gobernador electo Esteban Villegas y a quien fuera coordinador de campaña Ernesto Herrera Reza, recibieron porras y aplausos.

Al término del evento fue prendida la Estrella en el cerro y los asistentes disfrutaron de una verbena popular con música de mariachi y el baile con chicos de barrio en la velaria.