Lo que parecía ser un evento cultural familiar en la ciudad de Durango, terminó con un mal sabor de boca precisamente para una familia, y es que mientras disfrutaban de las actividades organizadas en el marco del Día de Muertos y Halloween, sorprendieron a un presunto acosador.





Te puede interesar: A dos años, familiares recuerdan a las víctimas de meningitis





Según se reveló en redes sociales, sobre todo a través de las plataformas del colectivo feminista La Tribu Durangueña, durante un concurso de canto, parte de un evento cultural y artístico que abarcó todo el fin de semana, descubrieron a un hombre –de lentes, bigote y barba- que estaba grabando a los presentes, pero de una manera incomoda.

“Hoy domingo 3 de noviembre una madre de familia (mi hermana) estaba con todo el amor del mundo grabando a su hijo en un concurso de canto (….) en el sótano 2 de Punto Guadiana, y de ser festejo paso a ser un lugar inseguro”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colectiva "La Tribu Durangueña" (@tribu.duranguena)

“Es cuando una persona me dijo a mí que si la de la falda blanca era mi hermana, porque había una persona que le estaba grabando las pompas, y que no lo pudo grabar, pero que si lo estaba haciendo. Me dio mucho coraje, pero como se suponía que era un ambiente familiar, no quise hacer mucho escándalo”.

Pero, no todo quedó ahí, pues el evento siguió, y el mismo hombre fue nuevamente sorprendido grabando, de tal manera que las víctimas, enojadas por tal acto, lo enfrentaron y grabaron, pues en medio de la impotencia pretenden que se su rostro se haga público.

Graban y exponen en redes sociales a presunto acosador de Durango / Foto: Especial

En las redes sociales circulan dos videos de él, uno al momento en que logró ser capturado en video por la espalda, mientras permanecía sentado, donde cabe hacer mención había decenas de personas.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Y en otro video lo enfrenta una mujer, quien le reclama: “¿qué se siente estar grabando las pompas de una mujer, qué se siente?, porque vi que estabas grabando las pompas de mi hermana, que asqueroso eres”. En tanto, el acusado solamente responde “ah, discúlpame, no perdón”.