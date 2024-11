Guillermo Adame Calderón está firme en la Secretaría de Educación de Durango

Ante el llamado hecho por el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, al advertir que quien ese participar en el proceso electoral deberá separarse de su cargo ya, el titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED), Guillermo Adame Calderón, coincidió en que no deben distraerse en otros temas que están fuera de la función pública que les fue encomendada.

Aseguró que el llamado no fue solamente hacia él en particular, sino una recomendación genérica para todos los funcionarios estatales, sobre todo para quienes desean dedicarse a labores políticas que así lo hicieran saber, “en mi caso no es así, yo estoy dedicado estrictamente a la agenda educativa, y estamos empecinados en buscar el quinto lugar en el país, para ser los mejores en el nivel academia”, dijo.

Por lo que sigue firme en la Secretaría de Educación, “soy feliz en mi trabajo, es bonito que lo tengan contemplado a uno, no digo que no, pero no debemos distraernos, en eso estoy de acuerdo totalmente con el gobernador del estado”, dijo.





Cabe señalar que el pasado lunes el mandatario estatal aseveró que “si alguien tiene alguna aspiración (política), vaya pidiendo licencia”, esto ante la posibilidad de que miembros del Gabinete decidan participar activamente en el proceso electoral local para renovar de los Ayuntamientos el próximo año.

Imagen Ilustrativa / Esteban Villegas aseveró que “si alguien tiene alguna aspiración (política), vaya pidiendo licencia”, esto ante la posibilidad de que miembros del Gabinete decidan participar en las elecciones de 2025 / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Recordó que ningún funcionario, menos aún los de primer nivel, pueden pensar en otro cargo “luego se va a distraer y yo lo necesito concentrados a todos en el cierre de año”, dijo.

Aunque son válidas sus aspiraciones en las que él no puede interferir, los conminó a tomar ya la decisión ya que decidan lo que decidan, deben estar enfocados al cien por ciento en ello, de ahí que se comprometió a abordar dicho tema durante la reunión de Gabinete.

Imagen ilustrativa / Esteban Villegas Villarreal advertió que quien ese participar en el proceso electoral deberá separarse de su cargo ya / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

En este sentido, se le cuestionó sobre las aspiraciones que ha hecho públicas el propio secretario de Educación en el estado, Guillermo Adame Calderón, quien desea contender por la candidatura a la presidencia municipal de Durango, reiteró que si desea participar deberá presentar su renuncia y si no se enfoca al cien por ciento en su trabajo, ya que no pueden estar en dos lugares.

“Yo no propongo gente, no sé cómo vaya a estar la parte política el próximo año, no sé si vaya a haber alianza, si con uno o con otro, yo me llevo bien con todos. Yo soy gobernador y gobierno para todos, ya los partidos que hagan su trabajo”, dijo.