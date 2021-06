Habrá festejo del Señor de Mapimí

CUENCAMÉ DGO. (OEM). - El párroco del templo de San Antonio de Padua de esta cabecera, José Carlos Olivares Casillas, responsable del lugar donde se encuentra desde hace 306 año la imagen del Señor de Mapimí, confirmo en rueda de prensa que sí habrá festejo en honor a esta imagen, pero todo será con muchas medidas de sanidad, todo cuidando la salud de los feligreses y peregrinos.

Detallo el párroco, que para este año 2021, no se permitirán las peregrinaciones, ya que eso provoca la aglomeración de personas, en el caso de las tradicionales danzas, también se les está pidiendo que se abstengan de realizar su actividad, porque también el acudir a ver esa hermosa tradición de los danzantes provoca la aglomeración de personas, y estos festejos serán de manera muy diferente, buscando en todo momento cuidar la salud de la feligresía y de los miles de peregrinos que llegan cada año.

También comento que la imagen este año no será bajada de su lugar para ser adorado como se acostumbra, e incluso en el interior del templo donde se encuentra, no habrá bancas ni se permitirá tener sillas, esto para que los feligreses solo pasen de manera ordenada y con la sana distancia, a realizar una visita al Señor de Mapimí, no se permitirá que se queden al interior de la iglesia como se acostumbra, esto también para cuidar que no se tengan las aglomeraciones.

En el caso de la santa misa, dijo el padre Carlos Olivares, que se realizara al aire libre, quienes deseen quedare a misa, lo podrán hacer a las afueras del templo al aire libre, al interior de la iglesia no habrá ninguna celebración para que no se tengan las aglomeraciones de las personas.