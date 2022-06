Habrá mejoras en relleno sanitario con la construcción de una sexta celda: Salum

Se prolongará la vida útil del relleno sanitario municipal con la construcción de una sexta celda, que ya inicia sus trabajos, y que contribuirá para que la próxima administración, pueda hacer el depósito de las más de 500 toneladas de desechos que se recolectan diariamente en la ciudad, informó Jorge Salum del Palacio, Presidente Municipal de Durango.

“Se cuenta ya con todas las especificaciones que una obra de este tipo requiere, a pocas semanas de dejar está administración nos da mucho gusto compartir estos trabajos que están por iniciarse, una sexta celda aunada a las que ya están utilizándose en estos momentos "detalló.

Te recomendamos Conmemora Lerdo el Día Mundial contra el Trabajo Infantil

En conferencia de prensa, el Alcalde añadió que se deja además reserva territorial para dos celdas más, y con ello darle vida de muchos años más al relleno sanitario, y sobre todo poder tenerlo en las mismas condiciones en las que ya está en estos momentos.

“Se puede constatar también que es un relleno sanitario en donde no hay siquiera los olores que a veces hay en un basurero como tal, eso no era posible al inicio de la administración, y hoy derivado de los trabajos que a lo largo de estos últimos tres años hemos logrado hacer, para darle a este lugar las condiciones de salud, y que ya no contamine el aire ni el subsuelo” puntualizó.

Al respecto, Rodrigo Mijares, Director Municipal de Obras Públicas, dijo que ésta será una marco celda que estará creciendo y podrá contener hasta 25 metros de alto de relleno, consta de una fosa de lixiviados, cárcamo de bombeo que arrojada los líquidos de desecho a una laguna de oxidación para posterior tratamiento de esas aguas.

Local Solo 3 de cada 100 mujeres duranguenses han instalado la app del botón de pánico

“Estos trabajos traen una licitación que está entre cuatro constructores que decidieron participar, todos son constructores duranguenses; y se está en el proceso de calificación para el posterior fallo que se dará el próximo día 17 de este mismo mes, fecha en la que se podrán echar andar los procesos físicos que se requieren” señaló.

Gabriel Mendoza Ávila, director Municipal de Servicios Públicos, comentó que el manejo de la obra está muy enfocado en la norma 083 se Semarnat, que es la que rige el correcto manejo de los residuos sólidos.