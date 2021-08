Han incapacitado a 4 mil 578 trabajadores del ISSSTE Durango durante pandemia

Desde que inició la pandemia por Covid-19, en Durango, de han incapacitado cuatro mil 578 trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó Alfonso García Villanueva, Subdelegado Médico de la institución.

Las incapacidades comenzaron a tramitarse desde el pasado mes de marzo de 2020, y todos ellos han requerido licencias médicas cuando son trabajadores de instituciones federales; estatales o bien trabajadores municipales de Lerdo y Gómez Palacio, quienes también son derechohabientes.

En esta ultima tercer ola de Covid-19, en los últimos 15 días se han emitido alrededor de 70 incapacidades, comentó García Villanueva.

“Recordemos que no solo se trata de pacientes graves, sino son pacientes que se diagnosticaron y que muchas veces no es grave, que no requieren aportes de oxígeno, pero que deben estar en sus domicilios” puntualizó el subdelegado del ISSSTE en Durango.

La mayoría de los incapacitados ante esta institución, no han requerido más que seguir medidas generales desde sus casas para síntomas leves, agregó.