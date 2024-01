Hasta 12 años de morosidad pueden llegar a tener algunos usuarios

Actualmente el nivel de morosidad en el pago del servicio de agua potable ronda en un 25 por ciento, informó el director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Rodolfo Corrujedo, quien aseguró que hay quienes incluso llegan a tener hasta 12 años sin ponerse al corriente con la deuda.

Explicó que existen muchas circunstancias por las que se pueden presentar esta falta de pago en la cuota por el servicio, ya que pueden ser personas que realizaron un contrato pero el lugar donde se encuentra la toma es un lote baldío, sin embargo en este caso deben poner en receso la toma, o bien pagar el mínimo por el servicio.

Imagen ilustrativa / Entre activas y no activas, en la zona urbana del municipio de Durango existen 205 mil tomas de agua / Foto: Bibiana Díaz | El Sol de Puebla

“De acuerdo a la ley, es el usuario el que tiene la obligación de pagar el mínimo al menos, que ronda entre los 157 pesos”, comentó el director de AMD, quien detalló que existen casos de casas que están solas, o personas que simplemente no quieren pagar.

Sin embargo para ello se requiere investigar de una forma precisa cuál es la situación de cada usuario, no obstante el organismo descentralizado cuenta con un grupo de entre cuatro y cinco inspectores, para hacer la revisión de 30 o 40 mil tomas que se encuentran de manera irregular.

Explicó que entre activas y no activas, en la zona urbana del municipio de Durango existen 205 mil tomas de agua, por lo que siempre se requiere más personal para realizar supervisiones especificas de usuarios con alguna morosidad, sin embargo es la propia ciudadanía quien paga por los servicios, de ahí que aunque urgen no solo más personal, si no ampliar la cantidad de equipos que se tienen en la dependencia, lo cierto es que no se cuenta con el recurso para ello.

“Si quisiéramos que la gente no desperdiciara agua, necesitaríamos un inspector por cada ciudadano”, comentó Rodolfo Corrujedo, por lo que pide concientización a la población para cuidar el agua, cuidar el equipo y evitar la morosidad, ya que de ello depende que el servicio continúe prestándose de manera normal.