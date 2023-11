Hasta 2024 Congreso resolverá sobre desafuero de la alcaldesa de Nazas

La alcaldesa del municipio de Nazas, Durango, Diana Berenice González Torres, seguirá en funciones como presidenta municipal de dicho ayuntamiento, así lo comentó el diputado local, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, quien resaltó que el proceso de desafuero como lo solicito la Fiscalía Anticorrupción se habrá de agotar hasta enero de 2024.

Asimismo, Pacheco comentó que los legisladores tienen que apegarse a los tiempos que establecen las normas jurídicas para poder llevar a cabo el proceso de desafuero de la alcaldesa Diana Berenice González.

Imagen ilustrativa | Diana Berenice González Torres seguirá en funciones de presidenta municipal / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

"No podemos hacer más de lo que la propia ley nos faculta, ni podemos adelantar los tiempos, por eso hoy la alcaldesa puede continuar ejerciendo sus funciones como alcaldesa del municipio de Nazas", dijo.

El pasado 31 de octubre, el fiscal anticorrupción Noel Díaz acudió al Congreso del Estado a solicitar a los legisladores de la sexagésima novena Legislatura el procedimiento de desafuero de la funcionaria en mención por su presunta responsabilidad en el delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades que afecta las finanzas del ayuntamiento de Nazas.

Pero fue este jueves 16 de noviembre, que el diputado Ricardo Pacheco indicó que está por presentarse el periodo vacacional y de acuerdo a los tiempos legales, el proceso de desafuero o no será hasta entrando el mes de enero de 2024. "No es que no haya celeridad por parte del Congreso del Estado, pero se tienen que agotar todas las etapas del proceso".

Con respecto a que si la alcaldesa continuará con dicha responsabilidad, reiteró que no existe ninguna indicación del Congreso del Estado de adelantar alguna medida precautoria, de tal manera que continuará ejerciendo sus funciones para lo cual fue electa.





Sostuvo que el proceso de desafuero lo realizarán en completa pulcritud y darán cuenta de lo que resuelva el Pleno, seguramente en el mes de enero del año entrante, finalizó.