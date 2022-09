Hasta la última gota: Familias duranguenses aprenden a vivir sin agua

El problema de la escasez de agua que se vive en Nuevo León, ha llevado no solo a las autoridades, sino a la población de todo el país, a preocuparse por este tema, y aunque en Durango, de momento no se carece de este elemento tan indispensable para las actividades del día a día, existen familias que la única manera de obtenerla en sus hogares, es a través de pipas.

Son precisamente los que reciben pipas dos veces por semana, quienes no saben de desperdicio de agua, pues utilizan hasta la última gota para sus actividades, a lo que les llega, le dan un doble uso, y se las han ingeniado para hacer que les alcance para cocinar, tomar, bañarse, lavar, limpiar y hasta para abastecer a sus mascotas.

Un ejemplo de ello es la señora Elda Rodríguez, vecina de la colonia Ampliación FOS-La Virgen, hasta donde recibe la pipa, “usted cree que la vamos a desperdiciar, me dejan un tinaco, tengo chiquillos, con una barrica baño cuatro, y si puedo hasta me baño yo también, hasta para los gatos y perros, ellos también necesitan el agua, les pone uno la cubetita para que tomen”.

Para María de los Ángeles Lares, ver que llega la pipa a la colonia, es una gran emoción. Para bañarse en su casa, calientan el agua en una barrica y de ahí debe alcanzar para tres personas, pues la familia está conformada por cuatro adultos y cinco niños, “los bañamos a todos juntos con una barrica y media de agua”, dijo.

Explicó que esta agua debe alcanzar hasta para lavar la ropa, primero la remojan toda junta y luego la enjuagan con poca agua. En el lugar tampoco tienen drenaje, de ahí que al ser una fosa séptica no tienen que utilizar agua para el baño, pero con vecinos que si tienen su baño, deben utilizar el agua con la que lavan o se bañan para mantener limpio el excusado.

Al transitar por esta colonia, se observan construcciones de ladrillo y algunas de materiales frágiles como cartón y madera, o una combinación; sin embargo todas coinciden en algo, se trata de tinacos, tambos o botes afuera de su casa, todos estos listos para cuando pasa la pipa.

Todos los habitantes de esta colonia han aprendido a aprovechar al máximo el agua, desde el más pequeño, hasta el más grande saben que deben cuidarla, entonces primero utilizan el agua para lavar o bañarse, pero a esta le dan otro uso como regar los patios, para el baño, el jardín, o se lavan los pisos, mientras que los restos del suavizante para la ropa se utiliza para trapear.









En esta colonia el agua se cuida

Desde hace 11 años, Yolanda Nevárez ha recibido el agua potable a través de pipas, “entonces aprendimos a bañarnos con media cubeta de agua, imagínese, el día que llega la pipa, todo el mundo aprovecha para bañarse, lavar y hacer sus quehaceres, toda la gente está esperando, ya nomás oyen la pipa y preparan en friega los tambos”.

Hasta la última gota: Familias duranguenses aprenden a vivir sin agua / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Ante su necesidad, ven con desagrado el uso y desperdicio que le dan al agua en otras colonias y fraccionamientos, “va usted allá por los fraccionamientos y andan con la manguera lavando los carros, y nosotros no hacemos eso, pasamos en un lugar y vemos que se está tirando el agua. Pensamos, no invente, nosotros allá ya quisiéramos ese chorrito de agua, aunque sea en la madrugada, y la gente que la tiene no la aprovecha”.

Luego dijo, “la gente debe cuidar el agua, porque es vida, hay que aprender a tenerle amor, porque sin agua no hay nada”.

Si hay un día que por alguna cuestión no se les puede hacer el reparto, se les avisa con anticipación, aun así a los vecinos les causa mucho conflicto, “para nosotros es mucha mortificación, porque tenemos que ir hasta allá abajo a traer agua, o pagar para que nos la traigan, a veces hasta 200 pesos, dependiendo quien nos ayude, algunos nos cobran 100”, comentó la señora Cinthia Martínez.

Mientras prepara sus tambos para recibir el agua de la pipa, Norma Nevárez platica que aprovechan hasta la última gota “aquí no hay desperdicio de agua”, cuando llega, uno la hace rendir, la más limpia la dejo en el tinaco, para tomar y lavar los platos, ya la de los tambos, es para todo lo demás.









Los vecinos de la Colonia Ampliación FOS-La Virgen, están agradecidos porque siempre se les ha abastecido de agua, pero desearían tener el servicio de drenaje y agua completo, sin importar incluso que se los cobren, dijeron, porque nunca es suficiente lo que les llega.









Todavía estamos a tiempo de prevenir

Desde hace 31 años, Filiberto Perales Olvera, conocido como “El Tigre”, es uno de los trabajadores de Aguas del Municipio de Durango (AMD) que lleva agua en pipas a las diferentes colonias y localidades cercanas que lo requieren, tan es así que mucha gente ya lo reconoce, “hasta me ofrecen un café y un taco”, cuenta.

Se levanta temprano porque tiene que estar a las 7:30 de la mañana en el estacionamiento de AMD, para comenzar a prepararse igual que sus compañeros, agarrando su pipa, para ir al pozo a cargar y luego a comenzar con su recorrido asignado.

“A veces andamos trabajando hasta muy tarde, pero no los dejamos sin agua, es una satisfacción llevarle agua a la gente a muchas colonias desde que empezaron”.

En el municipio de Durango, al menos 20 colonias diariamente son apoyadas con el abastecimiento de pipas con agua, y a pesar de que no todos son asentamientos irregulares, sí la mayoría, de ahí que entre todas las colonias a las que se les apoya con agua potable, suman ya cerca de 825 mil litros de agua, a cada familia se le da una dotación de 400 litros, aproximadamente.

Héctor Carrillo, Jefe de Pipas de AMD, detalló que este servicio es gratuito para la población, además “el agua que se les abastece, es potable, sacada directamente del pozo para su consumo, para que puedan hacer su comida y actividades diarias, las pipas están limpias y no se utilizan, más que para el suministro doméstico”, explicó.

Al ser el agua un recurso vital, mencionó que no se puede decirle a la gente que no les van a llevar, y en el caso de los piperos, destacó “no solo hay que ser chofer, hay que ser conscientes y tener espíritu de servicio, con empatía de ver que quién nos espera, necesita el agua”.

Explicó que diariamente se tienen las rutas y recorridos ya establecidos para los colaboradores, pero deben estar listos también apoyándose de las pipas rentadas, por sí falla el suministro en algún lugar, o si se apagó el equipo, entonces van las rentadas para no tener que modificar la ruta y afectar a la gente.

Reconoció que en Durango se cuenta con suficiente agua, pero es proporcional al despilfarro que se hace, “la gente que tiene agua caliente en su casa para bañarse, difícilmente se puede imaginar, que hay lugares donde le dan hasta doble uso”, dijo.

Sobre la situación de escasez que viven ciudades como Monterrey actualmente, indicó “no estamos lejos de llegar a una situación así, principalmente por la falta de cultura del cuidado del agua, no se raciona, no se arreglan las fugas, hay mucho desperdicio en forma indirecta, ya sea por omisión o ignorancia, hace falta educación en las escuelas y en la casa, hacen falta campañas de reflexión, todavía estamos a tiempo de prevenir”.