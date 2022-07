Hay productos que se han ido al doble de su precio: Magdalena Gaucín

“La inflación real ni si quiera se tiene cuantificada, aunque se hable de que tenemos un 7.6% general, ni tampoco se ha podido controlar”, lo cierto es que hay productos que se han ido al doble de su precio, así lo indicó la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Durango, Magdalena Gaucín Morales.

Sumado a la inflación, se encuentran las afectaciones por los conflictos entre Rusia y Ucrania, factores que provocan que la cadena de suministros no este fluyendo como se requiere por la economía, tal y como se estaba trabajando antes de la pandemia.

Ahora cuando se va a adquirir algún producto, sin importar lo que sea, se requiere más dinero, en algunos casos, incluso los precios se van casi al doble, por ejemplo en la industria cuando se habla del tema del acero, si antes se podía encontrar en 27 pesos el kilo, hoy en día se encuentra a 75 pesos más IVA, “si lo comparamos con la inflación no está a un 7.6%”.

Otra situación a la que se están enfrentando al no tener una cadena de suministros que vuelva al mercado competente, es que en algunos materiales en específico como acero, aluminio o placa, aunque el empresario cuente con el dinero para adquirirlos, no los encuentran, y quien los tiene se los vende al mejor postor.

“Yo tengo el dinero para comprar ese material, el problema es que se encarece porque no lo hay, y se lo venden al mejor postor, sea o no cliente, pero eso hace que se vayan encareciendo todavía más los productos”.

Por ejemplo, destacó que altos hornos de México está trabajando a un 60%, pero si estuviera trabajando de manera regular no se tendría problema para obtener el acero en el país, porque la empresa cubre un 20% del producto a nivel nacional.

La empresaria mencionó que hay preocupación también de que se pueda dar el caso en que sea difícil encontrar un producto, y tener que estar en una lista de espera, como en este momento está ocurriendo para poder adquirir un vehículo nuevo.

“Si van a cualquier agencia va a haber 2 o 3 carros, esperando que llegue y con una lista de espera, así se están manejando, por el tema de autopartes, afectado por la cadena de suministros”.

Durante la pandemia de la Covid-19, comentó que había productos en los almacenes, pero ahora no, y se tiene que comprar al precio que les dan porque no hay oferta, “si antes había 3 negocios que vendían acero, ahorita resulta que no y se tiene que buscar”.

Señaló que no solo como Iniciativa Privada (IP), sino como ciudadanos se quiere que arranque la economía, “pero no se ha podido como antes”.

Para frenar la inflación, dijo se deben tomar medidas fuertes a nivel global, no solo en el país, pues no se sabe hasta cuánto más se pueda incrementar el problema económico, y en México tampoco se conoce cuanto tiempo PEMEX podrá sostener los subsidios que se están dado, ya que no se ha recaudado nada del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).