Hay que respetar las opiniones sobre los libros de texto: Sughey Torres

"Desde que inició la controversia y revuelo sobre el contenido de los libros de texto gratuitos que se van a entregar en este ciclo escolar 2023-2024, yo lo comenté, que respeto mucho las diferentes opiniones vertidas, y que es necesario tomar lo positivo de los libros, y confiar en la capacidad, y responsabilidad de los maestros que tenemos en Durango", así lo manifestó la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sughey Torres.

Indicó que aún hay grupos que no están conformes y no quisieran entregar los libros a los pequeños, además de manera personal señaló que hay temas en los que no está de acuerdo que se presenten a las niñas y niños, “sí creo que hay tiempos y formas de enseñarle algunos temas a los niños, como el de la sexualidad”, y no es por ser una mujer o mamá asustada, porque soy mamá, y en los libros de texto si viene explicitó el tema.

Madres, padres y familias les invitamos a conocer el catálogo de los Nuevos Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2023 - 2024 de educación primaria. 📚#LibrosQueTransforman



🧐Puedes consultarlos a través de: https://t.co/s2HwfGrLbc pic.twitter.com/0eIoBTexN1 — SEP México (@SEP_mx) August 9, 2023

A cierta edad no creo que sea necesario, es algo que se debe ir presentando de acuerdo a su edad y desarrollo, para que conforme a su crecimiento ellos puedan entender, también presentan varios errores de ortografía, que se argumenta “siempre ha habido”, pero es necesario que se haga algo para evitarlos, otra cuestión en la que no estoy de acuerdo es en el tema de ideología política, a favor de un grupo.

Como presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, se me han acercado madres de familia, grupos de la sociedad civil, incluso maestros, algunos que no están conformes y están a favor de que no se entreguen, pero también están los grupos que piden la confianza en los libros de texto, y que se podrán realizar las actividades de manera normal en las aulas, por eso las diferentes opiniones se deben respetar.

#SEPInforma 🗞️



La secretaria @Letamaya, informó que los programas sintéticos estarán listos antes de iniciar el ciclo escolar 2023-2024, y reiteró que no existe algún impedimento jurídico para interrumpir la distribución de los casi 100 millones de los nuevos Libros de Texto… pic.twitter.com/Ah0mHT4RiL — SEP México (@SEP_mx) August 9, 2023

Insisto, es necesario tomar lo mejor de los libros de texto, lo que sea positivo para enseñarles a los niños, pensando más que otra cosa, en el bienestar de los estudiantes, y a la vez apostándole al buen criterio, profesionalismo, capacidad y entrega de los maestros duranguenses, y de que podrán realizar las actividades y clases de manera correcta.