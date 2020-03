Heredemos un mundo mejor: Aispuro Torres

El gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, estableció que Durango se encuentra en disposición de sumar esfuerzos a fin de heredar a las nuevas generaciones un mundo con mejor desarrollo, al hacer uso de la palabra durante el protocolo inaugural del Segundo Foro Mundial de Desarrollo Sostenible, en cuyo marco, el canciller Marcelo Ebrard anunció la intención de México de formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU, con el objetivo fundamental de promover acción climática de manera urgente, “porque se nos está yendo el tiempo”.

El aula magna del Centro de Convenciones Bicentenario, fue el escenario en que se realizó este acto, al que se dieron cita diversas personalidades del mundo, como el ex primer ministro de Japón, Yukio Hatoyama, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, el expresidente de Eslovenia, Danilo Türk, el expresidente de Australia, Michael David Rann, el director del Movimiento Protect Our Planet –POP-, Ash Pachauri, entre otros.

En este marco, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, luego de proponer un minuto de silencio en memoria del Premio Nobel de la Paz, Rajendra Pachauri, explicó que será el próximo mes de junio cuando el Consejo General de la ONU, vote la integración de México al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyo objetivo fundamental será, además de que nuestro país exponga su visión en torno a la problemática del mundo, como factor toral el promover acción climática, porque el tiempo se acaba.

No podemos, dijo, eludir que estamos en una situación de emergencia; “y México pone su asiento, su voz y su voto, al servicio de la causa que hoy nos congrega; presentaremos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, medidas de emergencia que queremos convenir con otros países, pero sobre todo con la sociedad, con la ciencia, porque este no es un tema opcional, está más que demostrado que vamos rumbo a la catástrofe si no tomamos acciones ya”.

El gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, se pronunció en su discurso, por contribuir con las acciones necesarias para hacer posible dejar a las nuevas generaciones un mundo mejor, y estableció que Durango se encuentra en disposición de sumar esfuerzos a fin abonar en este objetivo común de alcanzar el desarrollo sostenible.

Subrayó que para Durango es un gran privilegio recibir en esta tierra a grandes personalidades del mundo que se unen para participar en este programa, en la proyección de promover acciones globales para la implementación efectiva del Acuerdo de París sobre el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible.

A la vez, el mandatario marcó que el Foro Mundial de Desarrollo Sostenible, posiciona a Durango en el mapa internacional para la realización de acciones en beneficio del medio ambiente y combatir los estragos del cambio climático; “es un tema en el cual compartimos todos nuestra responsabilidad, porque el desarrollo sostenible es una acción que debemos apoyar”.

Al mencionar al Gobierno Federal y al jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Aispuro asentó el compromiso de apoyar todas las acciones que desde ese nivel se emprendan a favor del desarrollo sostenible; “en Durango haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que gobierno y sociedad podamos participar y configurar un mundo que permita un mejor futuro”.

En su intervención, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, recordó la memoria del Premio Nobel de la Paz, Rajendra Pachauri, por la contribución que desde el Panel Intergubernamental de Cambio Climático realizó a favor de esta causa. Mencionó que es importante analizar el fenómeno ante la influencia que observa no solamente en nuestra sociedad, sino en nuestra economía y en nuestras vidas.

Delgado Peralta destacó que es una honra para Durango y para México, la realización aquí de este Foro Mundial, un evento que trota por el mundo y que en esta ocasión tocó a esta región, por la aportación forestal que tiene esta tierra y por la influencia que la entidad ejerce al ser parte del Corredor Económico como una ciudad altamente industrial, con una proyección de desarrollo y prosperidad en un mejor entorno ambiental.

En este marco, el Gobierno del Estado, en manos del gobernador Aispuro, hizo entrega de la Carta de Intención a la representación de la ONU para el Medio Ambiente en México, para ser parte del Programa Mares Limpios. Al recibir el documento, Dolores Barrientos Alemán, explicó que la idea de este compromiso es contribuir a una campaña global para promover océanos libres de contaminantes, con la participación activa de gobiernos y ciudadanos.

Barrientos Alemán, con la representación de Naciones Unidas, agradeció al gobernador y al alcalde, José Rosas Aispuro y Jorge Salum del Palacio, su hospitalidad para la realización de un programa trascedente de influencia mundial. A la vez, felicitó al Congreso del Estado, por su apoyo para la prohibición sobre el uso de plásticos desechables.

Antes, al dar la bienvenida, el presidente municipal de Durango, Jorge Salum, destacó que en Durango se trabaja de manera unida entre los tres niveles de Gobierno y agregó que la distinción de ser esta capital sede de los trabajos del Foro Mundial de Desarrollo Sostenible, es un gran compromiso, en un tema que toma cada vez más relevancia, donde se suman esfuerzos para hacer de esta región un lugar cada vez habitable desde el punto de vista ambiental.