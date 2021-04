Hip Hop Female Dgo: colectivo de raperas duranguenses que triunfan a nivel nacional

Desde sus inicios, las mujeres siempre han formado parte de la cultura del hip hop y en la actualidad cada vez son más las voces femeninas que suman a este estilo de vida. Por ello, no sorprende que las artistas más destacadas en este género sean mujeres y latinoamericanas.

Tal es el caso del colectivo Hip Hop Female Dgo, integrado por 12 mujeres originarias del estado de Durango, cuya pasión por la cultura del hip hop las une y han logrado consolidarse no solo como una agrupación destacada, sino como una familia.

Este colectivo nació en el año de 2020, las integrantes relatan que este surgió de la idea de juntar el talento de todas las mujeres que disfrutan de este género, el rango de las 12 artistas es muy diverso, ya que algunas se dedican al canto, otras bailan break dance y unas más pintan graffiti.

En entrevista para El Sol de Durango, por motivos de la pandemia, en esta ocasión solo nos acompañaron cinco de las 12 integrantes, que son:

Lily Alma , quien tiene más de 15 años cómo rapera.

Monserrat, también conocida como "Malika", quien también lleva bastante tiempo en la escena del rap.

Susy Domínguez, con siete años dentro del género del rap, es cantante y compositora.

Verónica, conocida en la escena cómo "Verónica G", tiene 12 años dedicándose al rap.

Liz Zúñiga, alias "Amores", es artista urbana y grafitera. También es licenciada en Artes Visuales y ha ganado concursos internacionales gracias a su talento.



Hip Hop Female Durango, Colectivo de raperas duranguenses/ Foto: Wendy Luna | El Sol de Durango

A pesar de que el Hip Hop pudiera considerarse como "un mundo de hombres", las integrantes de Hip Hop Female han roto estos estereotipos y en tan solo un año han forjado un camino sólido para las mujeres en la escena local de Durango.

Destacan que no ha sido difícil pero sí tedioso el tener que lidiar con el hecho de que la mayoría de lo cantantes duranguenses en el género suele buscan un detalle en el trabajo de su colectivo, sin embargo, han tenido la oportunidad de trabajar con varones que respetan su trabajo.

Raperas: madres, profesionistas... mujeres

A las 12 raperas les apasiona este género e incluso lo consideran un estilo de vida, sin embargo, han logrado coordinar su trabajo como artistas con su vida personal. Varias de ellas son madres, otras estudiantes y profesionistas, pero desde que comenzó la colectiva todas se han comprometido con el proyecto y a la vez respetan las prioridades en su vidas personales.

"La mayoría del colectivo somos madres, tienen su profesión, tienen su trabajo, yo por ejemplo hace siete meses tuve un bebé y no es fácil andar en los eventos pero uno se da la oportunidad de andar aquí", señala Verónica.

A pesar de que la agenda de todas es muy diversa siempre logran encontrar los espacios y tiempo adecuados para llevar a cabo sus producciones, actualmente en su canal de YouTube cuentan con 12 videos originales y cuentan con miles de reproducciones, un logro sumamente importante para una agrupación local que lleva tan solo un años en la escena.

En este sentido han colaborado con diversos artistas de Durango así como de otros estados de la República e incluso de otros países. Durante el 2020, también participaron en un evento digital realizado en la Ciudad de México y han sido contactadas por artistas de la República Mexicana.

Poder femenino

La inspiración para crear su arte es una mezcla de la vivencia de cada una de las integrantes, aunado a lo que buscan representar como colectivo. Destacan que Hip Hop Female Dgo no es influenciado por el feminismo, "se puede decir que sí y que no, porque somos 12 y todas hemos vivido experiencias y tenemos puntos de vista diferentes, respetamos todas las ideologías, hay de todo en el colectivo. Y a parte nosotras tenemos en un alto concepto a los hombres, puesto que tenemos papás, hijos, hermanos y colaboraciones con hombres, no generalizamos las conductas hacia los hombres", así lo puntualizó "Malika".

Sin embargo destacan aspectos del movimiento feminista, como la lucha por los derechos de la mujer. Destacan que involucrarse en el género del rap, como mujeres, es seguir ejerciendo sus derechos dentro de la música.

Actualmente Hip Hop Female Dgo tiene abiertas sus puertas para nuevos talentos, así que si a ti te interesa formar parte de este grupo talentoso de durangueses puedes solicitar más información a través de sus redes sociales, las cuales puedes encontrar dando clic aquí.

Para este año ya tienen programado su calendario para realizar colaboraciones entre las 12 integrantes así como con otros artistas, además buscan continuar con la preparación para convertirse en artistas multidisciplinarias, en sus propias palabras que bailen, canten, produzcan y pinten.

Finalmente, las artistas señalan que la mejor ganancia que les ha dejado el colectivo son sus compañeras, ya que más allá de convertirse en una agrupación lograron consolidarse como una familia que se apoya y comparte su más grande pasión: el Hip Hop.