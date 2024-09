Historia de la famosa agrupación Los Horóscopos de Durango

Según la historia, fue en el año 1975 cuando se creó en Chicago, Estados Unidos, la famosa agrupación Los Horóscopos de Durango, que en aquel momento estaba integrada por seis elementos –todos migrantes mexicanos-, y uno de ellos originario de tierras duranguenses. Llegó el momento en que el dinero comenzó a llegar, al tener más contrataciones para eventos sociales. Pasaron los años, y fue hasta la incursión de las hermanas Marisol y Vicky Terrazas, hijas de Armando Terrazas, el fundador, que llegó la fama internacional a este grupo.

Te puede interesar leer: Los Canelos de Durango, leyenda viva del regional mexicano

Antes de la fama y popularidad, Marisol y Vicky Terrazas perdieron a su madre cuando aún eran unas niñas, quien murió en el año 1987 víctima de cáncer de seno. Lo que si bien fue un duro golpe para la familia, también hizo a los tres más fuertes. Fue difícil para Armando, quien quedó viudo, y para las niñas, de 11 y seis años de edad.

Fue la canción “Dos locos” la primera que logró comenzar a sonar en la radio y de ahí el éxito llegó para la agrupación / Foto: Cortesía Facebook Horóscopos de Durango

Él se enfocó en cuidar a sus niñas y en lograr sus objetivos, manteniendo en marcha a la agrupación, que seguía teniendo más y más presentaciones. En determinado momento se tuvo la deserción de algunos integrantes, por lo que Armando dio paso a sus hijas para ser las nuevas y principales vocalistas.

En busca de repuntar, se grabó el disco “Puras de rompe y rasga”, el cual no causó nada, no atrajo más seguidores, ni los hizo famosos. Disa, la disquera, les recomendaba qué grabar, pero se negaba el fundador; entre las propuestas estaba la canción “Dos locos”, que si bien no salió en el primer disco, sí fue incluida en el siguiente.

Fue ese el paso a la fama internacional. De la noche a la mañana había 50 radios tocándola, fue un éxito rápido, y a la semana llegó a los primeros lugares. De ahí los éxitos siguieron para la familia Terrazas y el resto de integrantes de Los Horóscopos de Durango.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

Fue la canción “Dos locos” la primera que logró comenzar a sonar en la radio y de ahí el éxito llegó para la agrupación / Foto: Cortesía Facebook Horóscopos de Durango

Pasó el tiempo, y fue en el año 2008 que el grupo lanzó el álbum “Ayer, hoy y siempre”, en el cual incluyó la canción “Bazar”, tema famoso en los 80’s, por el grupo juvenil Flans.

Ganaron tres Premios Billboard en 2005 con Álbum Regional Mexicano del Año/Canción más tocada en el Género Regional Mexicano y Canción Regional Mexicana del Año. Estuvieron, Nominados para el Álbum del Año en los Premios Grammy Latinos 2005; ganadores de dos Premios Billboard en 2006 con Álbum del Año Regional Mexicano y Canción del Año Regional Mexicana.

Fue la canción “Dos locos” la primera que logró comenzar a sonar en la radio y de ahí el éxito llegó para la agrupación / Foto: Cortesía Facebook Horóscopos de Durango

Asimismo, nominados en la terna de Álbum del Año en los Premios Grammy Latinos 2004; Nominados en 3 categorías para los Premios De La Radio 2004 y más recientemente, nominados para los Premios Billboard 2007 en las categorías Álbum Regional Mexicano del Año, Grupo Femenino y Tema Regional Mexicano Airplay del Año, Grupo Femenino.

En el año 2021 anunciaron su separación, lo que causó gran conmoción entre los seguidores. “Con el corazón lleno de gratitud y amor, les damos infinitas gracias por todo el cariño, tiempo, talento y la fe que nos han brindado a través de los años. Nuestro capítulo juntas, esta gran historia de Horóscopos de Durango, llega a su final”, escribieron las hermanas en un comunicado que fue difundido en las redes sociales.