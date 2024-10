El sistema de salud en Durango mejora con la reconstrucción del Hospital de Salud Mental “Miguel Vallebueno”, el cual fue abandonado por anteriores administraciones estatales y hoy, fue rescatado por el Gobierno de Esteban Villegas Villarreal, quien destacó que, con estas acciones se cumple el sueño de contar con un Hospital digno.

Fue en el marco del Día Internacional de la Salud Mental, en la que el Mandatario Estatal, cumplió con una promesa más hecha en campaña, “es un compromiso que yo había hecho, meterle recurso a este tema, ayer entregamos la primera etapa de la remodelación completa del Hospital, nos quedó muy bonita, le metimos 32 millones de pesos, lo cual es histórico”.

Hospital de Salud Mental de Durango: un nuevo comienzo para la atención infantil y juvenil / Foto: Cortesía

Villegas Villarreal aseguró que por primera vez en el estado, se brinda atención a niñas y niños de manera digna, “yo lo recorrí en el 2019 y era impresionante lo feo que estaba, yo no dejaría a uno de mis hijos ahí, yo no me quedaría ahí si tuviera un problema; hoy es un lugar digno donde se pueden quedar los niños porque tenemos paidosiquiatría”.

Con este tipo de acciones se amplía el sistema e infraestructura de salud de Durango, lo que permitirá la atención de temas como la ansiedad, depresión y la prevención del suicidio, con el mejor capital humano, tecnología de punta y abasto de medicamento.





El Jefe Estatal aseguró que al finalizar su mandato, las instalaciones estarán al 100 por ciento rehabilitadas y a través de campañas se buscará eliminar el estigma a todo lo que tiene que ver con la Salud Mental, ya que el priorizar y cuidar nuestra mente es tan importante como cuidar nuestro cuerpo.