Hospitales 450 e ISSSTE superan el 50% en áreas Covid

“El Hospital 450 sobrepasa el 50%, junto con el ISSSTE”, señaló el secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, al dar a conocer los últimos datos del avance de la pandemia en Durango, en donde se informa que este martes se registran 305 nuevos pacientes positivos a la Covid-19, mismos que se suman para dar un total de cinco mil 217 casos activos en todo el estado.

Desde hace casi dos años que se detectó el primer caso positivo en Durango, se han encontrado 56 mil 345 personas que han dado positivo al SARS-CoV-2. Actualmente es la ciudad capital la que concentra el mayor número de casos con 236 nuevos diagnósticos y tres mil 324 enfermos activos; le sigue Gómez Palacio con ocho nuevos casos detectados este día, y 856 activos en estos momentos; Lerdo cuenta con cuatro nuevos casos encontrados y 199 activos hasta este momento; mientras que Santiago Papasquiaro ha sumado cinco nuevos positivos para mantener un total de 172 activos.

Al cuestionar al titular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), durante rueda de prensa por el esquema de vacunación para el siguiente grupo etario, el funcionario estatal señaló que las próximas vacunas en llegar serán las que completen el esquema de la tercera dosis para los adultos de 40 a 59 años de edad, con al menos seis meses de su segunda dosis.

“Ya iniciamos en Nombre de Dios y la semana que entra estaremos después de la reunión de mañana con las instituciones correspondientes para dar oficialmente los horarios y grupos que vamos a vacunar a partir del lunes”, comentó.

Hasta el momento no se ha tenido una reacción desfavorable entre a quienes ya se les aplicó la tercera dosis, solo cansancio, fatiga y dolor del brazo.

Al referirse a la ocupación hospitalaria señaló que en estos momentos se encuentra al 50%, tanto el Hospital 450, como el ISSSTE son los que están con más cantidad de pacientes, por lo que reprobó cualquier tipo de agresión al personal de salud, pues son quienes desde un inicio han realizado su trabajo sin descanso.

“Cuiden al personal de salud, son los que no han descansado en los dos años de pandemia, están cansados lo sabemos pero no son fácilmente remplazables, primero por su capacidad profesional y segundo porque no tenemos la capacidad por la baja cantidad de profesionales que tenemos”, de ahí que llamó a extremar precauciones y continuar con las medidas previstas desde el inicio para evitar que los contagios continúen,