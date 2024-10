Hoy por Maricruz, mañana por ti… su casa se quemó y perdió todo; ¡necesita ayuda!

El pasado 25 de septiembre del presente año, Maricruz Torres Arreola, estilista de oficio y residente de la localidad Santiago Bayacora, en la ciudad de Durango, sufrió un devastador incendio que consumió su hogar. El siniestro, del cual se desconocen las razones, ocurrió alrededor de las 12:00 del día, dejando a Maricruz sin nada.

“Se me incendió mi casa, se me quemó toda la ropa nueva que vendo de hombre y mujer, la mercancía que vendo, jarras, vasos, platos... se me quemó mi baño, mis camas, los closets; quedé en cero”, lamentó Maricruz, madre de cinco hijos, quien lucha actualmente por irse recuperando, y que aunque agradece a quienes ya le han ayudado, reconoce que aún falta mucho, y por ello está abierta a lo que la ciudadanía pueda aportarle.

"Se me incendió mi casa, se me quemó toda la ropa nueva que vendo de hombre y mujer, la mercancía que vendo, jarras, vasos, platos... se me quemó mi baño, mis camas, los closets; quedé en cero" / Foto: Cortesía

Afortunadamente su familia se encuentra a salvo y no sufrió daños físicos, pero el impacto emocional y material ha sido enorme. Maricruz ha expresado su agradecimiento por el apoyo que ha recibido de la comunidad, que ha mostrado solidaridad en estos momentos difíciles. A pesar de la adversidad, su deseo de levantarse y reconstruir su vida es firme.

La tragedia ha marcado un camino complicado para Maricruz, quien ahora busca ayuda de aquellos que deseen colaborar; incluso, comparte la dirección de donde vive y donde tenía su estética, la cual también pretende recuperar. Se le puede encontrar sobre la calle principal de Santiago Bayacora, a tres casas de la Iglesia.

Cualquier apoyo, ya sea material o económico, será bien recibido para ayudarla a recuperar lo perdido y reactivar su negocio. La comunidad está invitada a unirse en este esfuerzo.