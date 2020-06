Iglesia, lista para reanudar actividad

La Iglesia Católica ya está lista para el regreso a la actividad y poder realizar cultos con feligreses, anunció la serie de medidas sanitarias que se tomarán en el nuevo entorno que vive la sociedad por el Covid-19, sin embargo aún no hay una fecha tentativa para reabrir los templos.

A través de un video en redes sociales, la Arquidiócesis de Durango anuncia con júbilo que ya próximamente podrán abrir sus puertas para darle la bienvenida a la feligresía, aunque en medio de muchas restricciones debido a la pandemia que existe. Además el promocional no habla de fecha alguna para este regreso.

A través del anuncio que la Arquidiócesis muestra con gran esperanza, se explica la serie de medidas estrictas que deberán cumplir aquellas personas que quieran acudir al culto religioso una vez que la autoridad sanitaria así lo permita.

Se explica en este video de casi 3 minutos de duración, que los asistentes a la celebración religiosa deberán llegar al menos 15 minutos antes, someterse a la revisión de temperatura corporal y tendrían que regresar a casa si superan los 37.5 grados. Será obligatoria la entrada con cubrebocas, además deberán lavar sus manos con gel y los espacios entre bancas estarán separados.

El acceso será muy limitado y no permitirán más del 30% del aforo en cada inmueble, además estará prohibida la entada a personas adultos mayores. No se podrá usar agua bendita, el saludo de paz no será de mano para evitar el contacto físico entre las personas, así como la comunión sera diferente porque la hostia se le entregará en la mano a cada comulgante.

Todas estas restricciones deberán acatarse en cada templo, donde estará personal auxiliando en la toma de temperatura y aplicando gel antibacterial. Sin embargo aún se está a la espera de que cambie el semáforo epidemiológico y puedan permitirse estas actividades públicas.