Impartirán cursos a bibliotecarias de Peñón Blanco

PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM). –Las bibliotecas del municipio por cuestión de la pandemia que se vive en el mundo, hoy tendrán actividades como cada año, las cuales se les denominan “Mis vacaciones en las bibliotecas”, solo que ahora serán cursos de lectura para las bibliotecarias, donde se busca capacitar y preparar más a todo el personal que aquí labora.

La lectura es un acto que te sensibiliza, armoniza y nos crea convivencia entre la sociedad y la familia, señaló el director de bibliotecas del municipio Genaro Pulido, quien manifestó que es uno de los principales objetivos del taller "mis vacaciones en mi biblioteca 2020", en el que se están impartiendo talleres de animación, promoción y fomento a la lectura, con la participación de todas las bibliotecarias del municipio.

Estas actividades se han realizado año con año, solo que en esta ocasión debido a la presente contingencia sanitaria el taller "mis vacaciones en mi biblioteca 2020" solo son para las bibliotecarias del municipio, construyendo una opción formativa y recreativa para posteriormente darlas a conocer a los niños, niñas y jóvenes, y que de esta manera se acerquen a los libros y la lectura, mencionó el director de bibliotecas del municipio.

Hoy no será posible reunir como cada año a cientos de niños en las bibliotecas, como tampoco es posible hacer actividades a través de la tecnología, puesto que en muchas localidades no se cuenta con los equipos necesarios, de ahí que por esta ocasión se capacitará a las bibliotecarias para que, en un futuro no muy lejano, y esperando que pase pronto el problema de la pandemia, se pueda regresar con los niños a estos talleres de entretenimiento y lectura