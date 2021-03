Importante una estrategia de salud mental para prevenir suicidios

“Los niñas, niños y adolescentes merecen ser atendidos y rescatados de la triste y desolación que se vive en muchas casas; juntos podremos encontrar la mejor salida y solución”, consideró.

En este sentido, Hernández López precisó que es un tema que se debe abordar desde el sector educativo, ya que en nivel básico aún no existe una materia de salud mental, la cual ya se ha propuesto con anterioridad.

“Hoy nos llena de tristeza e impotencia el no saber qué es lo que está pasando en muchas casas de familia duranguenses, en donde algunos jóvenes y niños no han tenido una terapia con una psicóloga, psicólogo, no han recibido ayuda profesional”, resaltó.

Al respecto, la joven precandidata recordó que según datos de las autoridades desafortunadamente a la fecha se han registrado 28 suicidios, principalmente entre jóvenes, niñas y niños, como fue el caso del menor de 12 años de edad.

“No basta con consolar a una personas o decir que hay otras personas que sufren, es importante generar conciencia para prevenir este tipo de casos con la participación de especialistas en la materia”, afirmó.

A más de un año de la pandemia del Covid-19, expresó que en la actualidad aún existe mucha incertidumbre, pero es un reto que se debe enfrentar con un gran sentido humano.