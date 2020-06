Impugna José Antonio Ochoa fallo del IEPC

El diputado José Antonio Ochoa Rodríguez, presentó la noche del pasado miércoles, un recurso de impugnación ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), en contra del resolutivo que emitió la semana pasada dicho organismo, en relación a la aceptación de la queja interpuesta por la diputada Sandra Amaya Rosales, luego de considerar que hubo violencia política en razón de género.

Ante el escándalo que se generó luego de que el diputado panista entregara una cartera con huevos a la legisladora de Morena, para reclamar la falta de cumplimiento a los acuerdos que se habían hecho con anterioridad, el IEPC decidió aceptar la queja de Amaya Rosales, y derivar el documento al Congreso del Estado para que sean ellos quienes pongan la sanción.

Tras darse a conocer dicha información, Ochoa Rodríguez, señaló que ofreció una disculpa a su compañera tanto en público, como en privado, sin embargo se trata de un tema que debe dirimirse en los tribunales.

Ese tema lo dejaré en el ámbito de las autoridades competentes. En mi fuero interno, vuelvo a decir que siempre he sido respetuoso de la legalidad y de las mujeres, del esfuerzo que hacen para ganarse un lugar en la sociedad y estoy en contra de la de la violencia contra la mujer”, dijo.

En este sentido, se refirió a la serie de iniciativas que ha promovido desde su posición para fortalecer el combate a la violencia de niñas, niños y adolescentes, por lo que seguirá siendo sensible a este tipo de temas.

Al cuestionarlo si le preocupa las consecuencias que conlleva el resolutivo, ya que uno de los puntos es precisamente el hecho de sobrevenir un posible retiro de la diputación que actualmente representa, el diputado de Acción Nacional dijo no sentirse preocupado, aunque prefirió no emitir más comentarios al respecto a fin de respetar el proceso, no obstante dijo no estar de acuerdo y con base en ello trabajará su defensa.

“Lo único que puedo decir es que los diputados tenemos la inmunidad parlamentaria, con un escenario donde hubo un debate parlamentario en el Congreso, donde efectivamente la Ley nos ampara para decir y hacer, esto no me exime de la acción que tengo que reconocer, fue un error y bueno quien no ha cometido errores que tire la primera piedra”, señaló.

