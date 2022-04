Impulsaré la cobertura del internet gratuito en todo el estado: Marina Vitela

“Sin robar, sin mentir, ni traicionar vamos a construir juntos un cambio verdadero que traiga una nueva esperanza para nuestros jóvenes y para ello, impulsaré la cobertura de internet gratuito en todo el estado”, dijo Marina Vitela, candidata a la gubernatura de Durango por la coalición "Juntos Hacemos Historia".

Recordó que, durante la pandemia ante la situación económica de las familias, muchos jóvenes dejaron sus estudios, no podían estar en casa conectados para recibir clases en línea, “ya no podemos permitir que nuestros jóvenes dejen sus estudios, por la falta de apoyos; porque sus padres no tienen dinero para que continúen preparándose o que se vayan de Durango por la falta de oportunidades”, aseveró.

Te puede interesar: Creará Marina Vitela Banco para las Mujeres

La aspirante por Morena, PVEM, PT y RSP, señaló que el 25% de la población estatal son jóvenes, dos de cada tres no van a la universidad y cuatro de cada 10 no van a la preparatoria, “mi compromiso es crear nuevas universidades, para ampliar la cobertura de matrícula de educación media superior y superior”.

¡No están solos!



Crearemos Centros de Inglés y Francés para que nuestros jóvenes aprendan los idiomas necesarios que les permita sobresalir en México y el mundo.

#MarinaGobernadora #CambioVerdadero pic.twitter.com/dN0LvPKE2R — Marina Vitela (@MarinaVitela_) April 15, 2022

De igual forma resaltó, “en mi gobierno, vamos a luchar por nuestra juventud, porque representan la fuerza, la energía y para mí, son un compromiso grande para trabajar juntos por este cambio verdadero”.

Entre otros de sus compromisos, añadió la creación de Centros de Idiomas Regionales, el programa de Autoempleo Juvenil, programa de titulación inmediata, becas para estudiantes de nivel media superior y superior y becas para el transporte.