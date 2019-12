Inauguró el rector el nuevo edificio de Ciencias Sociales

Rubén Solís Ríos, rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), inauguró el nuevo edificio del Instituto de Ciencias Sociales (ICS), el cual era una petición de la comunidad universitaria a la que dio una contundente respuesta, pues formalizó el compromiso desde su campaña en busca de la rectoría y antes de concluir este 2019 le dio cumplimiento, a un año de iniciar su administración.

Solís Ríos se mostró muy contento, “… veo la importancia de haber inaugurado dichas instalaciones. Desde hace muchos años la UJED era la única Universidad del país que no contaba con Ciencias Sociales y Humanidades. En esta Universidad no se contaba con un lugar donde se pudiera estudiar historia, letras, filosofía, carreras relacionadas con las ciencias y humanidades. Me parece que es un gran logro, pues este día cristalizamos estas instalaciones, lo cual nos permitirá ofrecer en el 2020 nuestro tronco común, empezando con dos carreras; la idea es tener programas académicos en otras áreas del conocimiento”, manifestó.

Asimismo, señaló que en el mes de enero se someterá a votación la aprobación de dichas licenciaturas ante la H. Junta Directiva, “… estamos trabajando para hacer crecer a nuestra querida Universidad, ofreciendo más opciones de estudio a nuestros jóvenes”, indicó.

El Dr. Jonatan Yair García Campos, director del ICS, se mostró muy complacido, pues contarán con un edificio dedicado a las humanidades; “… estamos muy contentos con estas nuevas instalaciones, porque la maestría, a pesar de que se abrió desde el 2003, no contaba con instalaciones propias; con ello se da respuesta a una petición realizada por el Conacyt, pues dicha maestría se encuentra en el PNPC, que es el programa de calidad de Conacyt, y una de sus recomendaciones era tener instalaciones propias”, comentó.

En ese sentido agradeció el apoyo al M. A. Rubén Solís Ríos, rector de la máxima casa de estudios, pues escuchó a los universitarios en dicha petición, dándoles una respuesta muy favorable. “Es un hecho histórico, pues teníamos 16 años sin instalaciones, sin su apoyo no las tendríamos”, agregó.

Cabe señalar que el proyecto de la licenciatura en Filosofía y Estudios Transdiciplinarios está finalizado, y se conservará la “Maestría en Ciencias y Humanidades” con dos vertientes, en Filosofía e Historia