Incertidumbre por Fonden ante llegada de temporada invernal en Durango

Esta temporada contempla de 54 a 60 frentes fríos y 14 tormentas invernales, por tanto la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha distribuido el programa invernal 2021 en los 39 Ayuntamientos, sin embargo a la fecha no se han dado lineamientos en cuanto a cómo se van a manejar los apoyos federales, luego de que desaparecieran fondos y fideicomisos.

El coordinador estatal, Guillermo Pacheco Valenzuela, explico que ya se presentó el programa invernal 2021 al Consejo Estatal de Protección Civil y se inició con la distribución para que las coordinaciones municipales en conjunto con los presidentes municipales tomen las medidas preventivas y realicen su programa invernal.

Indicó que se realizará una Gestión integral de riesgos de cultura de prevención de lo que se puede hacer y lo que no, aseguró que la CEPC no ha parado de trabajar y eso viene a continuar con la operatividad, sin embargo aún persiste la incertidumbre ante la desaparición del Fonden y diversos fideicomisos, de los cuales no se sabe si al existir una crisis o emergencia como responderá la federación.

Resaltó Pacheco Valenzuela que se han realizado Reuniones con las Coordinaciones federales, pero la coordinación federal no ha dado lineamiento en cuanto a cómo se van a manejar los apoyos federales que se tenían y están establecidos en la Ley General de Protección Civil.

“Se tiene que hacer una modificación concreta en la Ley General de Protección Civil, para que apoyen a las coordinaciones municipales y estales, ya que PC nunca ha tenido apoyo federal como otras dependencias y se requiere de equipamiento”, dijo el entrevistado.

Expuso que en el caso Fondo Nacional para la Prevención de Desastres Naturales, conocido como Fopreden se tiene incertidumbre ya a la fecha no se cuenta con la información de cómo se va proceder para su ejecución, agregó que existe el proyecto de la creación del Centro Regional de Capacitación, del cual aún no se tiene informes sobre lo que va a pasar con su construcción, a pensar de que ya se ingresó la papelería, no hay respuesta.

Para finalizar el Coordinador estatal expuso que la Coordinación no se encurta de brazos cruzados, y se encuentra a punto de certificarse ante la escuela nacional de PC y el área de conocer, a fin de que Durango sea casa certificadora, dentro de los estándares de competencia, a la fecha 30 elementos cuentan con la capacitación como instructores externos y en el área operativa también se certificarán.