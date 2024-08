Entre 800 y mil vehículos prestan el servicio de taxi a través de la aplicación Bolt, de las cuales solo un 40 por ciento corresponde a taxistas de tiempo completo, el resto son conductores de un automóvil particular que utilizan la plataforma solo en sus ratos libres para ganar un dinero extra.

Te puede interesar: Bolt será parte del protocolo de protección a mujeres en transporte público

Según información del gerente para Bolt en México, César Lozada, debido al crecimiento que ha tenido la aplicación en Durango, se cuenta con un botón de pánico cuyo reporte llega directamente al equipo de soporte de la plataforma, en su mayoría las atenciones tanto del conductor, como del usuario, son relativas a los viajes, el precio o el trato que se les da.

Incidencia de delitos cometidos a través de un taxi por aplicación en Durango es mínima / Foto: Cortesía |

Los casos de violencia han sido mínimos en la ciudad, “hemos tenido dos o tres casos cuando mucho y la mayoría han sido malentendidos”, explicó que en una situación de este tipo, de inmediato se bloquea al conductor mientras se lleva a cabo la investigación por parte del personal de Bolt.

“Nos contactamos con el usuario y con el conductor, a partir de ahí ya empezamos un proceso en el cual corroboramos los datos y comparamos con la información dura, investigamos el historial del usuario y el del conductor”, comentó.

Incidencia de delitos cometidos a través de un taxi por aplicación en Durango es mínima / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Debido a esto ya han sido dados de baja más de 15 conductores, aunque la cifra es mínima comparada con el universo que hacen uso de esta herramienta digital para tener pasaje, señaló que por medio de un oficio, las autoridades solicitan la información del viaje y a partir de ahí determinar si el conductor podría estar relacionado con un delito.

Aunque anteriormente se solicitaba el acta de no antecedentes penales para ser conductor de Bolt, ahora ya no es posible, esto debido a que la ley ya no se los permite, de ahí que ahora trabajan a través de la inhibición, “todo conductor que esté en la plataforma, nosotros tenemos su INE, comprobante de domicilio, tarjeta de circulación y licencia, todo esto lo que hace es inhibir”, dijo.

Incidencia de delitos cometidos a través de un taxi por aplicación en Durango es mínima / Foto: Cortesía |

La confianza del usuario viene desde la oportunidad que se le da de calificar el servicio, información que llega a tener repercusiones, de ahí que actualmente cuenta con más de 50 mil descargas que están entre aquellos que se encuentran activos y los que están en receso.

Durango, Aguascalientes, Culiacán y Mazatlán, con las ciudades que actualmente cuentan con esta plataforma, y están en pláticas para ver la posibilidad de entrar a otras dos. Previamente también mantenía operaciones en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Hermosillo; sin embargo tras la pandemia decidieron no invertir en aquellos lugares considerados como no prioritarios.