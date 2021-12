Incrementa uso de medicamentos en un 20% en Durango

Aumentan los medicamentos hasta en un 20%, principalmente los utilizados para contrarrestar la Covid-19 y la diabetes, declaró Adolfo Favela, empresario farmacéutico en Durango, quien dijo hasta hoy las farmacias no han tenido desabasto de los diferentes medicamentos.

El empresario comentó que los laboratorios se han dado a la tarea de surtir todas las sustancias que se requieren para esta pandemia y de las diferentes enfermedades.

Reconoció que en meses atrás sí se tuvieron algunos faltantes de medicamentos, sin embargo, esta situación se ha podido resolver.

Las ventas de medicamentos se han mantenido, no hay incrementos sustanciales, esto posiblemente a que el Sector Salud está otorgándolos a los pacientes con las diferentes enfermedades como la diabetes

Dijo que algunas veces se incrementa la demanda de algunas medicinas, sobre todo cuando son las enfermedades estacionarias.

Destacó que lo que no han podido frenar son los incrementos a las medicinas, pues los laboratorios cada vez que no surten llegan más caros, y los farmacéuticos ya no podemos mantenerlos, irremediablemente tenemos que subirlos.

El empresario atribuyo los incrementos a la inflación que hoy se vive en México y que afecta a todos los sectores.