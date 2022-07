Cortes de luz afecta casi a un 30% de comercios en Zona Centro de Durango

El incremento en los cortes de energía eléctrica en la zona centro, no le convienen a nadie porque la economía se detiene, se brinda una mala imagen de la ciudad a los turistas, y está afectando a casi un 30% de los afiliados al Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), informó el presidente de este organismo, Alejandro Treviño Gamboa.

“Lamentablemente el tema de los cortes de luz, es cada vez más frecuente, diario se están yendo la luz una hora, 3 horas, hasta 8 horas duran sin servicio de luz, y es lamentable que se estén perdiendo, insumos, mercancía y que se pierdan ventas, si hay internet no puedo cobrar con tarjeta”.

Precisó “imagínate si duras hasta 8 horas sin luz en tu negocio, cuánto estás perdiendo, el 100% del día se te está yendo en un apagón, un tema que no está en tus manos”, por eso el llamado a ver quien va a poner solución, acercarse con los comerciantes a proponer algo para resolver el tema eléctrico.

Ante un corte de energía, explicó que no pueden cerrar el negocio porque no se sabe a qué hora regresará la luz, entonces es un día perdido de sueldo, de renta y de venta, además que afecta en el tema de seguridad, “no tienes servicio de alarma, de cámaras, los lugares están oscuros y se presta a riesgos, es un problema que afecta muchas cosas, no solo la perdida de insumos”.

Treviño Gamboa destacó que deja una mala imagen para el municipio, para la ciudad, es un tema general, sobre todo en esta temporada vacacional, “si no tienes luz, ¿Cómo prestas un servicio?”,

Indicó que se entiende que es una red que tiene muchos años, que requiere un mantenimiento mayor por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero que es necesario que alguien salga ya y de una solución, que den la cara, porque además “el servicio sí se cobra de manera eficiente”.

Los afectados se encargan de hacer los reportes, pero no los atienden, o incluso se les dice prácticamente “que se acostumbren”, porque ya saben que se va el servicio en ciertas zonas, pero puntualizó que no es algo a lo que se puedan acostumbrar, a pesar de que tienen años con el problema, hay registros de reportes desde hace 4 años o más, pero se ha ido agravando la situación.