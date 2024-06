Incremento salarial a maestros representa para Durango 500 mdp que no se tienen

Con el anuncio del incremento del 10 por ciento directo al salario de los maestros, el Gobierno del Estado enfrenta ahora un grave problema financiero en torno al sistema educativo, así lo dio a conocer el mandatario estatal, Esteban Villegas Villarreal, al señalar que para Durango esto representa erogar 500 millones de pesos de manera permanente, solo para el pago de la nómina magisterial.

Esto los obliga a hacer reajustes en el presupuesto estatal y priorizar gastos que ya están estipulados desde nivel federal, como en este caso, y que sin embargo las condiciones económicas que tiene Durango, no son las mejores en estos momentos para solventarlos.

Imagen ilustrativa / Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro.com

De ahí que el secretario de Educación en el estado, Guillermo Adame Calderón, viajó a la Ciudad de México para reunirse con el equipo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Leticia Ramírez Amaya, “yo espero que ya sea parte del tema de Telesecundarias, al final el Presidente me comentó que adelante y la gente del subsecretario me dijo que ya había dado instrucciones el presidente de que empezaran a ver el tema”, comentó.



De ahí que confía en que la reunión a la que citaron al titular de la Secretaría de Educación estatal, sea para darles la noticia de que la federación se encargará de la nómina del Sistema Estatal de Telesecundarias (SETEL).

“Ojalá que lo podamos conseguir antes de que el Presidente se vaya, o sea antes de octubre, porque esto sería un gran alivio para nosotros”, comentó el gobernador del estado.

Imagen ilustrativa / Foto: Carlos Carbajal / Cuartoscuro.com

En este sentido, el secretario de de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Efrén Estrada Reyes, informó que la semana pasada se reunió con el secretario de Educación en el estado y su homólogo de la Sección 12, para ver cuándo se les va a pagar a los docentes el incremento anunciado para el año 2024, sin embargo se les informó que no cuentan con el recurso.

Sin embargo, aseguró que existen muchas posibilidades de poder conseguir el dinero que les hace falta para hacerle frente a dicho incremento.





De ahí que esperan que sea posterior al 15 julio que se pueda hacer el pago del retroactivo al incremento salarial para los cerca de 11 mil 500 trabajadores de la educación activos y cuatro mil jubilados, “también existe la posibilidad de las nóminas extraordinarias, las tabulaciones pueden ser distintas, lo que necesitamos es el recurso”, dijo.

Estrada Reyes, explicó que no se trata de una cantidad menor, pues este 10 por ciento es directo al salario, más el dos por ciento de prestaciones, una bolsa que se reparte y se busca fortalecer aquellos rubros que son menos beneficiados.

Docentes federales y estatales recibirán el incremento en la misma fecha, quizás con algunos días de diferencia, sin embargo aún no se socializa el tema entre los trabajadores para evitar generar expectativas de una fecha en particular, “decirles que cuando sea, va a llegar y no se nos va a quedar a deber ni un solo peso”, dijo.