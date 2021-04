Indispensable contacto con la matrícula estudiantil: Cristina Bueno

En el estado solo una secundaria general de las 29 que existen, tiene contactados a toda su matrícula estudiantil, la cual se ubica en la zona de las quebradas, las 28 restantes no han podido entablar comunicación con todos los estudiantes, señaló María Cristina Bueno Sauceda, jefa del Departamento de Educación Secundaria General en la Secretaría de Educación estatal.

La entrevistada explicó que la Secundaria que ha contactado a todos los alumnos es la escuela “Dr José Rosas Aispuro Torres” ubicada en el municipio de Tamazula, lo que trae de benéfico que todos los alumnos trabajan de manera normal, como si estuviera de forma presencial en la aulas.

Agregó que existen muchos factores que han influido en la falta de interés de los jóvenes por continuar el estudio básico, “son una generación de estudiantes prácticos y cómodos, la etapa de la adolescencia es una etapa de conflicto, nos encontramos con hogares donde existe mucha problemática, más la cuestión económica, entonces viven en hacinamiento y su único lugar de felicidad era la escuela y hoy no, todos esos factores han pegado mucho en la educación a distancia”.

Bueno Sauceda expuso que existen casos en los que los padres de familia no dejan que los menores respondan las llamadas de los docentes o no abren las puertas de sus domicilios, esto para corroborar que aún viven ahí, “con la pandemia se ha perdido la confidencialidad de datos personales, ahora todos los alumnos tiene el número del maestro y los maestros sabemos donde viven los alumnos que no se han contactado” dijo.

Añadió que la depresión es un factor importante para el abandono de los estudios, por ello se implantó la estrategia de buscar casa por casa a aquellos estudiantes que no reponen en las clases virtuales, a los cuadernillos o los mensajes por whatsApp y “se buscarán hasta el último día de clase, ya que no se sabe en qué situación viven” finalizó.

Cabe señalar que existen diversos motivos por los cuales los estudiantes no continúan sus estudios; va desde lo económico hasta la falta de infraestructura educativa.

Actualmente en el estado se cuenta con una matrícula de 55 mil estudiantes de nivel superior y en media superior 85 mil, sin embargo es necesario que aumente la inserción, esto sin dar datos de cuál es número de déficit con el que se cuenta.