El Instituto Nacional Electoral (INE) no instalará casillas ni pondrá en riesgo al personal en lugares donde no se garantice la seguridad, afirmó Jorge Montaño Ventura, Consejero Nacional del INE, durante su visita a Durango. Durante su declaración, también aseguró que el INE estará atento para asegurarse de que las campañas electorales del proceso 2023-2024 no sean financiadas con dinero ilícito.

En medio del clima de violencia que prevalece en algunos estados del país, especialmente en zonas de difícil acceso, el Consejero Nacional del INE, en su visita a Durango, indicó que la seguridad es responsabilidad de las autoridades de Seguridad Pública, pero que el INE velará por la seguridad de su personal.

Añadió que si no se dan las condiciones de seguridad necesarias, no expondrán a los empleados del Instituto Nacional Electoral ni a los ciudadanos que acudan a votar.

INE no comprometerá seguridad e integridad de su personal ni de los ciudadanos / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Señaló que se reúnen en la Mesa de Seguridad, en la que participan la Presidenta del Consejo del INE y los presidentes de los Consejos Locales.

Subrayó que, hasta el momento, el INE no ha registrado ningún riesgo en materia de seguridad y que actualmente tienen la capacidad de instalar todas las casillas en el país.

En cuanto a los riesgos de que grupos criminales financien las campañas políticas, el Consejero Nacional del INE destacó que es necesario realizar un trabajo conjunto con los partidos políticos, los candidatos y los candidatos independientes, así como con el propio Instituto Nacional Electoral y la Comisión de Fiscalización. Esta última está facultada para auditar los gastos de los partidos políticos, investigar el origen y destino de los recursos y evitar que haya dinero de procedencia ilícita.

Por último Montaño Ventura añadió que es posible detectar si hay exceso de dinero en las campañas políticas a través del proceso de fiscalización y, de encontrarse irregularidades que involucren delitos, se dará aviso a la fiscalía correspondiente.