Inicia campaña a diputado local por el 5º Distrito, Danielo Hernández

El quinto distrito local electoral, no tiene dueño, el único dueño es la esperanza, el trabajo, son las ganas de salir adelante, declaró el candidato a Diputado Local por la coalición Juntos Haremos Historia, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo, Danielo Hernández Vela, tras de hacer una serie de compromisos con la sociedad de Durango, que está ansiosa por la verdadera transformación que les permita un mejor modo de vida.

El candidato a diputado local por el quinto distrito electoral, Danielo Hernández Vela, el día de ayer reunió a decenas de simpatizantes y militantes de la Coalición Juntos Haremos Historia para dar inicio a su campaña electoral.

Teniendo como escenario la plaza al monumento Benito Juárez, les hizo saber a los duranguenses su compromiso de trabajar con honestidad y hacer leyes que les permita mejorar la seguridad pública, los servicios de alumbrado, agua potable, pavimentación, de que se realicen obras bien planificadas

Hernández Vela, acompañado por su compañero de fórmula, Manuel Ávila Ramírez, y del candidato a diputado federal Rigo Quiñones Samiego, destacó que luchará para seguir construyendo la transformación de Durango, con la fuerza de una nueva esperanza, escuchando a los ciudadanos y trabajando con honestidad.

Expresó su indignación por la discriminación del personal médico y enfermeras quienes han estado al frente combatiendo al Covid-19 para salvar la vida de miles de Duranguenses, Lamento el hecho de que muchas familias estén perdiendo familiares.

Resaltó la urgencia de trabajar en iniciativas, leyes y acciones que transparentes los recursos públicos y que combatan la corrupción, que los recursos lleguen a quienes menos tienen, es urgente impulsar leyes que les permita construir una ciudad moderna.

El candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, MORENA-PT, se pronunció por la unidad para que entre todos poder hacer una historia transformadora, honesta y valiente que lleve bienestar para todos.

Excelente inicio de campaña con la caravana en #Durango 🇲🇽 ! Muchas gracias por el apoyo, esto es solo el comienzo... !Vamos con todo!#JuntosHaremosHistoria #VotoMasivoPorMorenaPt pic.twitter.com/2ZdBCjd6Ir — Morena Durango. (@Morena_Durango_) April 15, 2021

Por su parte el candidato Rigoberto Quiñonez, resaltó la honestidad del joven candidato de quien dijo tiene el deseo de llevar bienestar a las familias, tiene bien plasmado los principios de ya saben quién….. de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Al término del discurso del candidato al quinto distrito local, Hernández Vela, fue aplaudido y felicitado por la decena de simpatizantes que se comprometieron a votar para que gane la diputación y los represente dignamente.