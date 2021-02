Inicia febrero con 21 nuevos casos positivos a Covid-19

En este momento está permitida la reactivación económica, pero no la vida social y por ello deben seguirse las recomendaciones de la autoridad para evitar contagios, señaló el vocero de la Secretaría de Salud, quien detalló que se registraron 21 nuevos positivos a la Covid-19 y Durango inicia febrero con un acumulado de 28 mil 854 casos y mil 892 fallecidos.

Al respecto en rueda de prensa a través de plataformas digitales, el vocero de la SSD, Fernando Ríos Quiñones, detalló que de los nuevos casos, 16 pertenecen a la capital del estado y cinco más en Gómez Palacio. “Para esta jornada no existe reporte de personas fallecidas”, añadió.

De acuerdo al registro de esta pandemia que lleva la SSD, a la fecha van contabilizados 28 mil 846 casos positivos al contagio del virus SARS-CoV-2; de los cuales22 mil 830 personas, han logrado su recuperación y lamentablemente mil 892 perdieron la vida durante en esta crisis sanitaria.

Del acumulado de casos por municipio, en Durango van 15 mil 168 con 814 defunciones; Gómez Palacio suma siete mil 068 por 676 decesos; y Lerdo acumula mil 836 positivos, por 96 decesos. Además Pueblo Nuevo lleva 628 casos con 24 muertes; Canatlán 553 positivos y 24 defunciones, mientras que Nuevo Ideal suma 20 decesos y 547 positivos.

Desde que inició la pandemia 31 mil 150 personas han dado negativo a la prueba de la Covid-19, en estos momentos hay 827 en calidad de sospechosos y a la espera de resultados. Acerca del número de casos activos en la entidad, son 759 actualmente y 402 de ellos están en la ciudad capital, mientras que 82 en Gómez Palacio y el resto se reparten con menor intensidad en otros municipios.

Fernando Ríos Quiñones detallo que las comorbilidades siguen presentándose en pacientes infectados y son factor para que haya complicaciones, destacan la Hipertensión que está en 115 casos, Diabétes en cien, Obesidad en 89 y tabaquismo en 45 de los pacientes.

Reiteró que el semáforo Naranja prevalece aún en Durango y éste permite la reactivación económica, no así la vida social. Por ello no deben relajarse las medidas de protección a la salud, recordando que la pandemia por Coronavirus no ha terminado y los contagios se siguen presentado.