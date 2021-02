Inicia renovación de red de agua potable en Fracc. Guadalupe Victoria, Durango

Con inversión de más de 10 millones de pesos, y para beneficio directo de más de cinco mil habitantes del oriente de la ciudad, el Gobierno Municipal de Durango, efectúa obra de renovación de la red de agua potable en el fraccionamiento Guadalupe Infonavit, informó el Alcalde Jorge Salum del Palacio.

Acompañado de Yadira Narváez, titular de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Jorge Armando Nevárez Montelongo, titular de la Comisión de Aguas del Estado (CAED), y funcionarios y regidores del ayuntamiento capitalino, Salum del Palacio, resaltó que ésta es la tercera obra de su tipo en este año, pues se llevaron a cabo dos más en fraccionamiento los Remedios y Colinas del Saltito, con las tres se tiene contemplado un ahorro total de más de dos millones de litros cúbicos de agua diarios, y se beneficia a miles de duranguenses.

Foto: Cortesía | Gobierno Municipal

Por su parte Jorge Armando Nevárez Montelongo de CAED, señaló que este tipo de obras muchos prefieren no realizarlas porque no son obras que se vean y sean de “relumbrón”, lo cual sin duda habla del gran compromiso que el presidente municipal, tiene con la preservación y cuidado del medio ambiente, pero también e igual de importante, habla del compromiso con la gente, para que mejoren su calidad de vida, con obras de calidad y trascendencia, como es en este punto de la ciudad, donde en 45 años no se había realizado una obra cómo está.

Así mismo, Yadira Narváez de la CNA, resaltó que con estas obras se dejarán atrás situaciones constantes de fugas en esta zona, fugas que representaban además el desperdicio de miles de litros del vital líquido, molestias constantes de los vecinos, pero sin duda significan mejora del abastecimiento que se reflejará en la presión del agua dentro de los hogares en el día a día de la población ahí asentada y más agua para las colonias aledañas, obra importante si se toma en cuenta que el acuífero del Valle del Guadiana está sobre explotado.

Por último, Rodolfo Corrujedo Carrillo, Director de Aguas del Municipio (AMD), indicó que se cambiará toda la red, y aproximadamente mil tomas domiciliarias, que beneficiarán a más de cinco mil personas, con lo cual se mejorará el abasto, se trata de la renovación completa de la tubería, pues ya era cada vez más inviable, estar reparando fuga sobre fuga, al tiempo que señaló que se estima entregar la obra al final del mes de marzo.