Inicia segunda dosis de vacunación para duranguenses de 18 a 29 años

Este miércoles comenzó la vacunación contra la Covid-19 para la aplicación de la segunda dosis del grupo de entre 18 a 29 años, por lo que las instalaciones de la Feria Nacional Durango (FENADU), volvieron a abrir sus puertas en punto de las 11:00 de la mañana.

Durante las primeras horas del día en el estacionamiento de la FENADU se observó una larga fila que rodeaba el lugar e incluso llegó hasta la entrada de las Universidades Pedagógica y Tecnológica de Durango, por lo que las sombrillas, cartones y demás comenzaron a aparecer para cubrirse de la intensidad del sol que comenzó a medio día.

De acuerdo con el secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, en esta ocasión se tiene contemplada la aplicación de 40 mil dosis de AstraZeneca a jóvenes de entre 18 y 29 años, así como aquellas personas que por alguna razón no han acudido a ninguna aplicación, por lo que se hace el llamado para que asistan lo que queda de esta semana para que ningún adulto se quede sin vacunar.

"Nuestra meta son 12 mil diarias, ojalá y se cumplan y que se vayan a vacunar no solo los.de primera y segunda dosis, sino los que están rezagados que nos interesa que se vacunen para evitar complicaciones", comentó el titular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD).

Lourdes es una joven de 23 años que decidió acudir a vacunarse pues todos sus hermanos y su padre, resultaron contagiados, aunque por fortuna, sin ninguna consecuencia de gravedad. De ahí que sin importar si en la aplicación de la primera dosis tuvo fiebre y malestar general, ahora llegó a formarme lo más temprano que pudo para tratar de salir lo más rápido posible.

Muchos jóvenes aprovecharon para acudir en grupo y con esto utilizar un solo vehículo para transportarse de está manera generaban un ahorro, como las amigas Gabriela, Dora y Brenda de 18, 29 y 27 años, quienes viven por el rumbo y tomaron un taxi cuyo costo se repartieron.

Luego de una hora formadas en el estacionamiento, pudieron ingresar al recinto ferial en donde les tomarían sus datos, y aplicarían la dosis del biológico para posteriores pasar al área de observación y dos horas después (tiempo promedio que se tardan en entrada y salida), pudieran regresar a sus casas.

Pese a que el llamado de la SSD es a vacunarse todos, hay empresas que no les permitieron la salida a sus trabajadores para que acudieran, tal es el caso de Cecilia y Guillermo, de 26 y 30 años, quienes llegaron desde temprano para la aplicación de la primera dosis, esto porque según dijeron en anteriores ocasiones sus jefes les dijeron que les descontarían el día. En esta ocasión no les importó, "ya estamos aquí, ya no nos pueden decir nada", dijo Cecilia entre risas.

#ATENCIÓN

Compartimos los listados del 3 al 10 de noviembre para la aplicación de la 2da dosis de vacunación contra #COVID19 a personas de 18 a 29 años de edad, en la Fenadu. Oficial del Municipio de Durango.

Se vacunarán rezagos primera y segunda dosis con #AstraZeneca. pic.twitter.com/hLOhw1TTTZ — Secretaría de Salud (@SSDurango) November 1, 2021

Si bien es cierto hay jóvenes que no han acudido a vacunarse por diversos motivos, incluida la rebeldía, existe otro sector que ha decidido hacerlo por seguridad propia, pero más que nada para proteger a sus familiares, tal es el caso de Rubén Castro, un joven de 22 años quien señaló que lo hace para poder visitar a sus abuelos y protegerlos, aunque nadie de.su familia se ha contagiado, pues han cuidado esta parte al máximo, confía que con la vacunación puedan retomar una parte de sus actividades.

De acuerdo con el secretario de Salud en el estado, a partir del jueves 4 de noviembre la aplicación de la vacuna comenzará a las 9:00 de la mañana y concluirá a las 6:00 de la tarde, por lo que invita a que nadie más se quede rezagado y acuda en el horario y día que le toca según el lugar en el que viven.