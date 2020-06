Inician campaña de educación vial

A través del departamento de Educación Vial de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), se inició una campaña dirigida a los peatones para que estos sigan el Reglamento de Tránsito y se crucen por las esquinas, ya que a pesar de la pandemia, este tipo de ordenamientos deben continuar, así lo dio a conocer el jefe del área Pedro Arroyo García.

Asimismo a quienes circulen por las calles y lo hagan sin cubrebocas se les entrega uno de estos para obedecer las instrucciones que da la autoridad sanitaria a fin de protegernos y proteger del virus Covid-19.

Arroyo García señaló que entre las acciones que realiza el Departamento de Educación Vial también se encuentra la campaña “Refléjate”, misma que está dirigida a todos los ciclistas y motociclistas a quienes se les ordena que se detengan y se les pegan unos reflejantes, a fin de que si circulan por las noches estos puedan hacerse visibles.

Explicó que con la entrega de cubrebocas la gente los ha aceptado de manera positiva, pese a ello aún existe un pequeño número que se resiste a ello y lo rechaza, “lo que hacemos nosotros como Seguridad Pública lo invitamos a que se lo ponga y se retire a su casa. Lo que queremos es salvaguardar la integridad de ellos por medio del cubrebocas y estos son totalmente gratuitos”, señaló.

Mientras que en lo referente a obedecer el Reglamento Vial, en general aceptan la invitación de circular por la banqueta, no cruzan la calle por las esquinas o no utilizan el puente peatonal, y a quienes no lo hacen, se les realiza una infracción de cortesía.