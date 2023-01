Iniciativa privada enfrenta un inicio de año difícil: Patricia Jiménez

Un muy difícil inicio de año enfrenta la iniciativa privada ante el encarecimiento de insumos, materia prima y combustible, así como el pago de impuestos, informó Patricia Jiménez Delgado, diputada en el Congreso del Estado.

“Cada año ha sido difícil, pero este será uno de los peores para la iniciativa privada al momento de empezar con el tema del incremento al salario mínimo del 20 por ciento por decreto, aunque no se paguen salarios mínimos, se tienen que emparejar todos los otros salarios” dijo.

Patricia Jiménez Delgado, añadió que aparte el incremento de vacaciones necesariamente impactará económicamente a empresarios, pues el país no es precisamente el más productivo, de forma que este aumento va a ser un problema para muchas empresas.

Dijo que se tiene que entender que se atraviesa por la inflación más alta de los últimos años, o incluso de la historia reciente, y no se ve que desde la Presidencia de la República, haya alguna estrategia para modificar el tema económico, no hay una estrategia clara, sino por el contrario se sigue polarizando entre empresarios y trabajadores, lo que no le ayuda nada al país.

“Vemos un año 2023 más complicado que en muchos años anteriores, vemos una situación muy difícil en el aspecto económico” puntualizó la diputada local.