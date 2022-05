Inocencia Arellano trabaja para preservar la lengua O'dam en Durango

A temprana edad Inocencia supo que la música siempre estaría presente en su vida, un arte que más tarde la llevaría a descubrir otras facetas de su esencia y a alzar la voz para defender sus orígenes. Actualmente, la duranguense destaca a nivel nacional por su activa participación como lingüista y por su dedicación para la preservación, fortalecimiento y difusión de la lengua O’dam.

Licenciada en Educación Musical por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), maestra en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Realiza un doctorado en Lingüística Indoamericana en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).









Herencia musical

Originaria de Santiago Teneraca, Mezquital, Durango, donde la lengua principal es el O'dam (tepehuano del sur). La música estuvo muy presente en su niñez gracias a su padre, músico, quien le transmitió sus conocimientos y sembró en ella la semilla de la curiosidad. "Me nació esa inquietud de saber cómo funciona la música, cómo es que armonizan todos los sonidos, siempre quise ir más allá y aprender más, pero no sabía que se podía estudiar como profesión hasta años más tarde", recuerda con una sonrisa.

Inocencia Arellano, licenciada en Educación Musical por la UJED y maestra en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe por la UAQ / Foto: cortesía | Inocencia Arellano

"Curiosa" de nacimiento aunado a su amor el estudio, además del apoyo que siempre le brindaron sus padres, decidió emprender una de sus primeras aventuras, continuar con sus estudios fuera de la comunidad y al graduarse de la primaria se mudó a un albergue indígena ubicado en la cabecera municipal de Mezquital, a fin de continuar con sus estudios de secundaria y preparatoria.

Estando ahí "por alguna razón me llegó un folleto de la escuela de música (de la UJED), y ya de ahí lo demás es historia", sonríe y continúa, "en ese momento mis profesores de prepa se decepcionaron un poco porque pensaban que me iba a dedicar a otra carrera como medicina o docencia, pero ya ya estaba comprometida con la música".

Así, Inocencia ingresó a la Escuela Superior de Música de la UJED la cual demandó el triple de esfuerzo que sus compañeros, ya que en su mayoría sabían leer partituras y ejecutaban instrumentos, pero finalmente la joven culminó con un promedio de 9.2 y la medalla al merito académico Benito Juárez.

Inocencia Arellano, licenciada en Educación Musical por la UJED y maestra en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe por la UAQ / Foto: cortesía | Inocencia Arellano









El español es mi segunda lengua

Para obtener estos logros Inocencia tuvo que esforzarse más que un estudiante no perteneciente a alguna una comunidad indígena. El principal obstáculo: el idioma.

En su comunidad, 70% de los pobladores son monolingües, dominan el tepehuano y “no hablan español para nada”. Ella aprendió el español por necesidad.

Inocencia Arellano, licenciada en Educación Musical por la UJED y maestra en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe por la UAQ / Foto: cortesía | Inocencia Arellano

“Mi lengua es el tepehuano, crecí con esa lengua, es la lengua de mi casa, el español es mi segunda lengua", indica. Al continuar con sus estudios fuera de su pueblo comenzó a hablarlo más, poco a poco comenzó a aprender y en la preparatoria ya hablaba fluido, indica.

Su paso por la educación básica dejó huella en ella, pues sus padres le habían brindado la oportunidad de seguir estudiando pero a la par tenía que enfrentar la discriminación por parte de sus compañeros. "Aprendí que el hablar el español no me obligaba a olvidarme de mis raíces y tradiciones, no por ello tenía que dejar de hablar mi lengua materna".

Durante la carrera la duranguense se planteó un proyecto, la tesis para enseñar música en comunidades indígenas, particularmente en la suya, "cuando comencé a investigar sobre el origen de la música de mi comunidad, la parte académica, me encontré con la barrera de que no había registros de nuestra lengua o al menos no recientes. Porque si somos hablantes pero no nos enseñan la parte gramatical de la misma".

Por ello se mudó a Querétaro para estudiar la maestría de Estudios Amerindios y de Educación Bilingüe, con el propósito de generar herramientas y materiales que facilitaran el estudio a los jóvenes tepehuanos.

Al especializarse cada vez más, la también maestra en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe, consideró necesario comenzar a generar un registro actualizado del O'dam, para preservar, fortalecer y difundir la lengua. Desde entonces a la fecha se ha comprometido a realizar un estudio de campo en su comunidad, hecho que alegra a los habitantes ya que al ser alguien perteneciente a la misma saben que lo hará de manera objetiva y sobre todo que el estudio será por y para la comunidad.





A lo largo de su amplia trayectoria estudiantil y profesional, Inocencia participó en la campaña "Dilo en tu Lengua", laboró con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), y el pasado 7 de abril recibió la invitación para dar un discurso en su lengua desde la tribuna de la Cámara de Diputados - H. Congreso de la Unión.

Experiencia que describe como decepcionante, "yo no quería ir a participar allá pero me insistieron mucho. Finalmente yo creo que ellos están cumpliendo una cuota no porque realmente quieran o les interese, entonces va uno a dar un discurso sobre tu identidad pero todos están dispersos haciendo otras cosas, no prestan atención, no sé si entiendan lo que estaba hablando o si les guste estar leyendo los subtítulos", señala con una pequeña sonrisa.

Inocencia continúa con su trabajo de campo para complementa la investigación que le permita preservar y difundir el tepehuano del sur. "El aprendizaje se debe aprovechar en su totalidad y para ello es necesario que se imparta en la lengua materna, por tanto acabar con la barrera del lenguaje es su reto a vencer", puntualiza.