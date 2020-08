Insiste Aispuro Torres en construcción de presa El Tunal II

Gómez Palacio, Dgo.- Al anunciarse la realización del proyecto Agua saludable para La Laguna en esta ciudad, en acto encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, destacó la respuesta inmediata del Ejecutivo federal para resolver un problema añejo de la región, y al autocalificarse como un mandatario terco, insistió en la ejecución de la obra de la presa El Tunal II, “porque Durango merece las oportunidades de desarrollo que históricamente la federación nos ha negado”.

En su discurso, el mandatario estatal puso de manifiesto que La Laguna es el mejor ejemplo de que en unidad, los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, con el trabajo conjunto, la solución de problemas es más rápida y en el caso del agua, se trata de un aspecto prioritario para la región.

Foto: Cortesía | @AispuroDurango

Señaló además que es momento de sumar coincidencias y atender la problemática latente, y al dirigirse al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfático marcó que “en este proyecto no está solo, porque hay la determinación de trabajar en equipo, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. En Durango encontrará toda la disposición para que cada quién haga la parte que le corresponde a fin de cristalizar un anhelo histórico de los laguneros”.

El problema del arsénico en el agua de la Laguna, es añejo y aunque se ha buscado durante muchos años una solución a esta dificultad, “nunca antes se había encontrado la respuesta como la que ahora estamos recibiendo por parte del gobierno federal”.

No obstante, Aispuro Torres fue más allá y mencionó que la condición de arsénico en el agua no es privativa de La Laguna, ya que en la capital del estado también hay una situación similar “por eso mi terquedad para hacer realidad también la presa Tunal II, con la cual se resolvería no solamente la cantidad de agua, sino también la calidad de la misma, además de ampliar la superficie de irrigación en el Valle del Guadiana”.