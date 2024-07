Insisten en la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular

En el primer foro informativo que se realiza en la ciudad de Durango, para socializar los pros y contra de la reforma al Poder Judicial, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, insistió en que se trata de modificar solo cuatro puntos y cuyo eje central es la elección de jueces, magistrados y ministros; a través de una elección abierta a los ciudadanos.

Ante el debate sobre las posibles afectaciones a la base trabajadora del Poder Judicial, en la que poco importará la carrera judicial ante el voto popular; Batres Guadarrama, advirtió que ésta es un mito pues todo se da a través de un escalafón, a través de concursos, mismos que dijo están empañados en algunos de los casos por temas de corrupción, “no tenemos a los mejores, porque tenemos muchas fallas en el sistema de justicia”.

Hoy estuvimos en Guanajuato, a invitación de la senadora Malú Micher, y constatamos que un clamor recorre nuestro país: ¡Reforma! pic.twitter.com/W3TNt1JLUD — Lenia Batres (@LeniaBatres) July 27, 2024

No se cuenta con el grado de especialización pues hay una parte de la formación que no reciben los jueces, como en materia de comprensión social, “nuestro país está muy atrasado en la judicialización de derechos sociales, entre otras razones, porque los jueces no los comprenden y entonces los desechan o simplemente nunca se acredita interés jurídico para ingresar a los temas”, comentó; ya que se trata de procedimiento en los que el Poder Judicial no tiene injerencia y sin embargo son los que más abundan entre la gente como el derecho a la salud, educación, vivienda, trabajo o alimentación.



➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Siendo los asuntos penales y fiscales, los que tienen la atención, “ese tema ha llegado a ocupar por años, hasta el 80 por ciento de las resoluciones de la Suprema Corte”, de ahí que considera la importancia de la democratización para que los problemas de la población sean atendidos en el Poder Judicial, y con ello garantizar el acceso a la justicia.

La ministra de la SCJN, Lenia Batres Guadarrama, insistió en que se trata de modificar solo cuatro puntos y cuyo eje central es la elección de jueces, magistrados y ministros / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Insistió en que habrá más controles de selección de candidatos a ocupar un cargo de esta naturaleza, a fin de exponer solo a los mejores perfiles; además de dividir lo que hoy en día se conoce como Consejo de la Judicatura Federal en un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración.

Este próximo Lunes 29 de Julio



Foro Informativo de la Reforma al Poder Judicial con la presencia de lujo de @LeniaBatres, la "Ministra del Pueblo" en Dgo.



Auditorio de la UJED 11:00 A.M. #ClaudiaPresidenta 🇲🇽#EsUnHonorEstarConObrador#PlanC_YaEstaEnMarcha pic.twitter.com/vprysFdbnt — CarlosGarzaS (@CarlosGarzaSala) July 27, 2024

Ante los señalamientos de una posible intervención del crimen organizado durante los procesos de elección de jueces, magistrados y ministros; como ya sucede en las de cargos de la administración pública, Lenia Batres, a quien se le ha señalado de tener un acercamiento directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador; aseguró que los candidatos serán propuestos únicamente por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a través de un filtro que será rectificado por los ciudadanos con su voto.

Ante el debate sobre las posibles afectaciones a la base trabajadora del Poder Judicial, Batres Guadarrama advirtió que ésta es un mito pues todo se da a través de un escalafón / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Reclamó que puestos como el de juez y magistrado es vitalicio, con un retiro del mismo hasta los 75 años, “estamos condenados a tenerlos ahí”, por lo que reiteró que las campañas nunca serán enfocadas a una agrupación en particular, sino por medio de una difusión de su carrera individual vía internet, foros, asambleas y el propio espacio que se tiene de manera pública en los diversos medios de comunicación, “no son campañas que necesiten dinero”, dijo.

Local Poder Judicial federal se pronuncia con un rechazo a la reforma planteada por Morena





De ahí que aunque dichos foros se plantean como una oportunidad de debate abierto, quienes exponen los temas son en su mayoría, personas afines a Morena y el Poder Ejecutivo, impulsor de dicha reforma.