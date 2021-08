Inspección Municipal exhorto a comerciantes a cumplir medidas sanitarias durante fin de semana

Este fin de semana para no afectar la economía en los comercios y establecimientos, inspectores Municipales no aplicaron actas por no cumplir con los protocolos de sanidad correspondiente para disminuir los casos de la Covid-19, se va a exhortar primero a cumplir, sino se hace después se aplicarán las sanciones o multas correspondientes.

Sin embargo, sí se aplicaron 110 actas administrativas por parte de Inspección Municipal, por otras incidencias como la falta de certificado médico, falta de permiso, o por ocupación indebida en la vía pública, las cuales corresponden de fecha 02 al 08 de agosto, precisó Cesar Rosales Hernández director de Inspectores.

El director destacó que en estos momentos la prioridad sigue siendo la salud de la ciudadanía, y es de suma importancia que la actividad comercial se siga revisando puntualmente, por eso las verificaciones de los certificados médicos que todo negocio debe cumplir.

Local Levantan 70 infracciones en operativos antialcohol en Durango El trabajo fue un recorrido por 17 tianguis y mercados sobre ruedas, 44 restaurantes y establecimientos con patente autorizada para la venta de bebidas con contenido alcohólico, donde también se constató que cumplieran con los aforos permitidos, y cierres conforme a la hora marcada en su patente.

Por parte del Juzgado Cívico Municipal tampoco se dio ninguna sanción por el motivo de no cumplir con los protocolos de salud por la pandemia de la Covid-19.