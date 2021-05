Inundaciones en Durango por temporada de lluvias serán controladas

Con la temporada de lluvias que se espera se empiece a presentar en el municipio de Durango, Alberto Pérez Arellano director de Desarrollo Urbano, aseguró que se han hecho los trabajos necesarios para tener menores complicaciones por inundaciones en la ciudad.

Aseguró que se han estado tomando medidas de precaución en muchos canales, desagües y drenajes pluviales, para tener mejores condiciones y menores complicaciones posibles. En la presa del Hielo se han limpiado los canales, las aguas de arriba y abajo.

Se han implementado mejores medias para controlar inundaciones en Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Incluso el problema que cada año se presenta en esta presa por las lluvias que provocan inundaciones, dijo que solo en la parte del vaso de la presa es todavía es un punto de riesgo, pero ya en los asentamientos que se encuentran en la rivera no, a menos que se presenten lluvias extraordinarias.

Adelantó que se hizo la propuesta a 14 familias que se encontraban asentadas en el vaso de la presa por medio del Instituto Municipal de la Vivienda y el Infonavit, de que se les podrá de dotar de una vivienda recuperada, aunque aclaró que es un proceso largo, pero tienen que primero aceptar las familias.

Recordó que en la presa del hielo no se permitir asentarse ni construir, no se dan permisos, los que hicieron alguna construcción son asentamientos irregulares, constantemente pasan inspectores, y si se percatan de alguna situación se les exhorta a que no sigan construyendo.

El director dijo que es un tema constante la venta de lotes en ese sitio, por lo que informa a la ciudadanía que son terrenos que nunca se van a poder escriturar, la gente que los vende solo se aprovechan de la necesidad de las personas de tener un patrimonio.